La Tunisie s’impose comme l’un des axes majeurs de la 21e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient (PCMMO), prévue du 25 mars au 12 avril 2026, dans la capitale française, Paris, avec un focus dédié à ses archives cinématographiques.

Le festival a dévoilé, lundi, les grandes lignes de cette 21e édition en attendant l’annonce de l’intégralité de la programmation, début mars.

« Focus Archives » est un segment organisé par Focus Gabès en partenariat, Plaine Commune et le laboratoire L’Abominable. Il est consacré “aux archives papier, audiovisuelles et photographiques, envisagées comme des ressources vivantes capables de dialoguer avec le présent”.

Trois films de fiction structurent ce parcours tunisien : Les Sabots en or de Nouri Bouzid (1989), Les Zazous de la Vague de Mohamed Ali Okbi (1992), Insurrection de Jilani Saadi (2021).

Au-delà du focus tunisien, plusieurs figures majeures du cinéma maghrébin marqueront cette édition. Le cinéaste marocain Hakim Belabbes, parrain du festival, présentera notamment son film Un nid dans la chaleur, témoignant d’un parcours cinématographique humaniste et exigeant.

La programmation s’ouvre également aux voix libanaises et palestiniennes, avec des films comme Et les poissons volent au-dessus de nos têtes de Dima El-Horr, et With Hasan in Gaza de Kamal Aljafari.

Pour sa 21e édition, le festival propose une programmation réunissant films emblématiques, arts plastiques, musique et littérature pour des moments d’échanges et de découvertes privilégiés.

Déployé dans plusieurs salles parisiennes, le festival poursuivra sa vocation de passerelle culturelle entre les rives.

Le programme complet de cette 21e édition sera dévoilé début mars, précisent les organisateurs.