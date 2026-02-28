L’affiche entre l’Inter Milan et le Genoa se disputera samedi 28 février 2026 à 20h45 au stade San Siro, pour le compte de la 27e journée de Serie A.

Un duel aux enjeux opposés

Leader du championnat avec 64 points, l’Inter aborde ce rendez-vous avec l’objectif clair de consolider son avance en tête et de se rapprocher du Scudetto. Les Nerazzurri restent sur une série solide — quatre victoires lors de leurs cinq derniers matches — avec 13 buts inscrits contre 6 encaissés.

En face, le Genoa occupe la 14e place avec 27 points et lutte pour assurer son maintien. Le club ligure affiche une forme irrégulière (deux victoires, deux défaites et un nul sur les cinq dernières rencontres) et devra resserrer sa défense face à l’une des attaques les plus efficaces du championnat.

Fiche du match

🏆 Compétition : Serie A — 27e journée

📍 Lieu : San Siro

📅 Date : Samedi 28 février 2026

⏰ Heure : 20h45

📺 Diffusion : DAZN

👨‍⚖️ Arbitre : M. Fabbri

La rencontre sera retransmise en direct sur la plateforme DAZN, accessible en streaming pour les abonnés.