Le ministère des Affaires culturelles a annoncé vendredi la mise en service d’une plateforme numérique dédiée aux demandes de financement public dans le secteur culturel et créatif.

Dans un communiqué, le ministère invite les associations opérant dans le domaine culturel à déposer leurs demandes de subvention, au titre de l’exercice 2026, exclusivement via cette plateforme.

Les dossiers, qu’il s’agisse de demandes directes, de conventions de partenariat ou de candidatures dans le cadre d’appels à projets, doivent être soumis en ligne. Toute demande introduite en dehors de ce dispositif sera rejetée, précise la même source.

Le département appelle les associations concernées à sélectionner l’espace d’enregistrement approprié, en fonction de la nature de la demande ainsi que de la portée de l’activité ou de la manifestation projetée (nationale, régionale ou locale). Les dossiers seront examinés soit par la commission technique centrale du ministère, soit par les délégations régionales des Affaires culturelles, selon le cas.

Le ministère rappelle que l’octroi des financements publics demeure encadré par le décret-loi n° 88 de 2011 relatif à l’organisation des associations et par le décret n° 5183 de 2013 fixant les critères, procédures et conditions d’attribution des subventions publiques aux associations.