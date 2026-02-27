Les barrages retour d’accession aux huitièmes de finale de la Ligue Europa ont livré leur verdict jeudi soir, au terme de confrontations souvent indécises, marquées par des prolongations et une séance de tirs au but décisive.

Lille renverse l’Étoile rouge après prolongation

Le Lille OSC a décroché sa qualification sur la pelouse de l’Étoile rouge de Belgrade en s’imposant 2-0 après prolongation. Battus 1-0 à l’aller, les Nordistes ont renversé la situation pour se hisser au tour suivant.

Autre retournement, le Ferencvárosi TC a dominé Ludogorets Razgrad 2-0, effaçant sa défaite 1-2 du match aller.

Des qualifications acquises de justesse

Le Celtic FC s’est imposé 1-0 sur le terrain du VfB Stuttgart, mais l’avantage acquis à l’aller (4-1) permet aux Allemands de poursuivre leur route.

La confrontation entre le Viktoria Plzeň et le Panathinaïkós FC a nécessité une séance de tirs au but après un nul 1-1 à l’issue de la prolongation. Les Grecs se sont finalement imposés 4 tirs au but à 3.

À Genk, le duel entre le KRC Genk et le Dinamo Zagreb s’est achevé sur un spectaculaire 3-3 après prolongation, insuffisant pour inverser le résultat global acquis à l’aller.

Victoires précieuses pour Celta et Bologne

Le Celta Vigo a validé sa qualification en battant le PAOK Salonique 1-0, confirmant son succès 2-1 du match aller.

Le Bologna FC 1909 a également assuré l’essentiel face à SK Brann (1-0), rééditant le score de la première manche.

En revanche, le Fenerbahçe SK s’est imposé 2-1 sur le terrain de Nottingham Forest, un succès insuffisant pour combler le lourd retard concédé à l’aller (0-3).

Huit clubs déjà qualifiés attendent leurs adversaires

Les équipes issues de ces barrages rejoignent en huitièmes de finale les clubs directement qualifiés à l’issue de la phase de ligue : Olympique Lyonnais, Aston Villa, FC Midtjylland, Real Betis, FC Porto, Sporting Braga, SC Fribourg et l’AS Roma.

Le tirage au sort des huitièmes de finale doit avoir lieu vendredi.