Des mesures strictes de sécurisation des établissements éducatifs publics ont été arrêtées pour garantir un climat scolaire apaisé, protéger les élèves contre la violence et les comportements à risque, et préserver le temps d’apprentissage, a-t-on appris d’une note publiée par le ministère de l’Éducation sur ses réseaux sociaux.

Ces dispositions interdisent formellement aux élèves l’usage et l’apport de téléphones mobiles à l’intérieur des enceintes scolaires, ainsi que la prise de photos en dehors des cadres officiels autorisés. Les activités liées aux soi-disant « dakhlet du baccalauréat » et « karokage » sont également prohibées.

Pour renforcer le contrôle des accès, une entrée unique sera désignée pour les élèves et les visiteurs, sous la responsabilité d’un gardien attitré appliquant des horaires stricts et une procédure d’identification obligatoire. Les autres issues devront rester fermées, sauf en cas de nécessité absolue. L’accès des parents aux salles de classe pendant les cours est interdit, des créneaux spécifiques étant réservés aux rencontres, dans le respect du déroulement pédagogique.

Toute atteinte à la sécurité du personnel ou au déroulement de la vie scolaire devra faire l’objet d’un signalement et de mesures disciplinaires.

Les directeurs des établissements éducatifs sont appelés à organiser des séances périodiques avec l’ensemble du personnel (agents administratifs, enseignants, conseillers, surveillants) pour les sensibiliser à ces mesures.

Les enseignants sont invités à consacrer, dans le cadre de leurs séances, des temps d’échange pour alerter sur les dangers de la violence dans la vie quotidienne et le cyberespace, et à instaurer une culture du dialogue comme mode d’expression pacifique.

Enfin, il est recommandé de renforcer la coopération avec les services de sécurité pour sécuriser les abords des écoles et d’intensifier les visites de terrain des cadres administratifs pour accompagner les directeurs d’école.

Ces mesures s’inscrivent dans une démarche de complémentarité entre l’école et la famille, visant à consolider les acquis éducatifs tout en ancrant les valeurs fondatrices de justice, d’équité, d’intégrité et de citoyenneté active. Leur application rigoureuse, gage de réussite, est attendue de l’ensemble des acteurs pour faire de l’école un rempart des valeurs et un levier de développement.