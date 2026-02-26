DOHA, Qatar – 23 février 2026 – QNB Group, l’une des principales institutions financières au Moyen-Orient et en Afrique, annonce la publication de son Rapport annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2025. Le document met en avant une nouvelle année de performance soutenue, de progrès stratégiques et d’engagement continu en faveur d’une création de valeur durable.

Malgré un environnement mondial complexe, marqué par des tensions géopolitiques et l’évolution des politiques monétaires, QNB Group a enregistré en 2025 une croissance résiliente. Cette performance s’appuie sur un contexte macroéconomique régional favorable, une exécution disciplinée et un bilan solide.

Faits marquants 2025

(Conversion QAR/USD à 3,64 au 22 février 2026)

Le bénéfice net avant impôts « Pilier Deux » a progressé de 10 % sur un an, à 18,4 milliards de riyals qataris (5,1 milliards USD).

Le produit d’exploitation a augmenté de 8 %, à 44,8 milliards de riyals (12,3 milliards USD), porté par la diversification des revenus.

Le taux de créances douteuses est resté faible, à 2,6 %, reflétant la solidité de la qualité des actifs.

Le total des actifs a progressé de 7 %, à 1.390 milliards de riyals (382 milliards USD), soutenu par une forte demande de crédit à travers le réseau international du Groupe.

Commentant la publication du Rapport annuel, Son Excellence M. Ali Bin Ahmed Al-Kuwari, président du Conseil d’administration de QNB Group, a déclaré :

« Le Rapport annuel 2025 de QNB Group reflète une nouvelle année de performance solide et de création continue de valeur pour nos actionnaires. Le Conseil est resté concentré sur une gestion disciplinée du capital, notamment à travers la poursuite du programme de rachat d’actions et la distribution de dividendes, tout en supervisant activement la mise en œuvre efficace de la stratégie du Groupe.

En 2025, nous avons approuvé un nouveau plan quinquennal réaffirmant notre ambition de maintenir notre position de leader au Moyen-Orient et en Afrique, accompagné d’une stratégie climatique à l’échelle du Groupe et de notre engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Nous avons également renforcé notre cadre de gouvernance afin de garantir transparence, responsabilité et résilience, alors que nous positionnons le Groupe pour une croissance durable à long terme. »

De son côté, M. Abdulla Mubarak Al-Khalifa, Directeur général du Groupe QNB, a ajouté :

« 2025 a marqué une nouvelle année de performance solide pour QNB Group, démontrant notre capacité à générer une croissance rentable durable malgré un environnement exigeant. Notre position de leader au Qatar demeure un pilier central de notre modèle d’affaires, soutenue par le dynamisme des secteurs clés de l’économie et notre rôle de partenaire de confiance des champions nationaux.

Conformément à la Vision nationale du Qatar 2030, nous avons poursuivi notre soutien à l’engagement du secteur privé, accéléré la digitalisation et renforcé nos capacités centrées sur le client. Alors que nous entamons un nouveau cycle stratégique à l’horizon 2030, nous restons concentrés sur une exécution disciplinée et la création de valeur durable pour l’ensemble de nos parties prenantes. »

Le Rapport annuel complet est disponible sur le site de QNB Group :

www.qnb.com/sites/qnb/ qnbqatar/document/en/ enAnnualReport2025

À propos de QNB

QNB Group est une institution financière de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique. Le Groupe exploite une plateforme bancaire internationale diversifiée dans plus de 28 pays et sert des millions de clients à travers le monde. Fortement ancré au Qatar et dans le Conseil de coopération du Golfe (CCG), il accompagne entreprises, institutions et particuliers via un vaste réseau international.