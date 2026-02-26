Les barrages de la Ligue des champions d’Europe ont livré leur verdict à l’issue des matches retour disputés mardi et mercredi. Plusieurs confrontations serrées ont basculé lors de ces rencontres décisives, confirmant la difficulté d’accéder à la phase suivante de la compétition.

Mardi : l’Atlético et Newcastle au bout du suspense

Mardi, l’Atlético Madrid a dominé Club Bruges (4-1) après un match aller spectaculaire conclu sur un score de 3-3. Les Madrilènes ont fait la différence à domicile pour sécuriser leur qualification.

De son côté, Newcastle United s’est imposé 3-2 face à Qarabag FK, confirmant l’avantage acquis à l’aller (6-1).

En revanche, l’Inter Milan s’est incliné 1-2 contre Bodo Glimt, un revers insuffisant pour renverser la situation après la défaite 1-3 du match aller.

Le Bayer Leverkusen a, lui, obtenu un nul 0-0 face à Olympiakos Le Pirée, un résultat suffisant pour préserver son avance acquise à l’aller (2-0).

Mercredi : retournements et prolongations

Mercredi, l’Atalanta Bergame a réalisé une performance marquante en s’imposant 4-1 contre le Borussia Dortmund. Battus 0-2 à l’aller, les Italiens ont renversé la situation grâce à un match retour maîtrisé.

Le duel franco-français entre le Paris Saint‑Germain et l’AS Monaco s’est terminé sur un nul 2-2, permettant aux Parisiens de conserver l’avantage acquis au match aller (3-2).

À Turin, la Juventus FC a dû passer par la prolongation pour battre Galatasaray SK 3-2. Malgré ce succès, l’écart du match aller (2-5) a pesé lourd dans l’issue globale de la confrontation.

Enfin, le Real Madrid a confirmé sa supériorité face au SL Benfica avec une victoire 2-1, après un succès 1-0 à l’aller.

Des barrages riches en rebondissements

Ces barrages ont été marqués par plusieurs retournements de situation, des scores serrés et une prolongation décisive. Ils illustrent le niveau d’exigence de la compétition européenne, où chaque détail peut déterminer l’issue d’une double confrontation.