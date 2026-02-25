Les quantités de l’huile d’olive tunisienne exportées, au cours des trois premiers mois de la campagne 2025/2026, ont atteint 130,9 mille tonnes, contre 84,1 mille tonnes au cours de la même période de la campagne précédente, enregistrant une hausse de 55,7%, a indiqué l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

La quantité de l’huile d’olive conditionnées représente seulement 11,6%, le reste est exporté en vrac (88,4%).

L’ONAGRI a souligné une hausse de la part des exportations de l’huile d’olive conditionnée par rapport à la campagne précédente (2024/2025) qui était de 10,4%.

Par ailleurs, la catégorie extra vierge représente à elle seule 89,5% du volume total exporté.

En termes de valeur, la recette des exportations enregistrée durant les trois premiers mois de la campagne 2025/2026 est de 1621,2 MD contre 1202,3 MD durant la même période de la campagne précédente, soit une augmentation de 34,8%.

Seulement 15,7% de la recette proviennent des exportations de l’huile d’olive conditionnées.

En Janvier 2026, le prix moyen de l’huile d’olive a chuté de 3,2% par rapport à la même période de la campagne précédente, passant de 12,33 D/kg à 11,94 D/kg.

Selon les catégories, les prix varient entre 8,81 D/kg et 16,69 D/kg. Comme toujours, c’est le marché européen (UE) qui en détient la plus grande part avec 55,4% du volume des exportations, viennent ensuite l’Amérique du Nord (21,1%), l’Asie (12,1%) et l’Afrique avec seulement 7,5%.

Le 1er pays importateur de l’huile d’olive tunisienne est l’Espagne avec une part de 30,9% des quantités exportées durant les trois premiers mois de la campagne, suivi par l’Italie (18,9%) et l’USA (16,8%).

Exportation de 12,6 mille tonnes d’huile d’olive biologique d’une valeur d’environ 170,8 MD (durant les trois premiers mois de la campagne 2025-2026).

Pour les exportations d’huile d’olive biologique, au cours des trois premiers mois de la campagne 2025/2026, le volume des exportations a atteint 12,6 mille tonnes d’une valeur d’environ 170,8 MD.

Néanmoins, la part de l’huile d’olive biologique conditionnée n’a pas dépassé les 7,9% du volume de l’huile d’olive biologique exportée.

Quant au prix, la moyenne du prix de l’huile d’olive biologique atteint est de 13,60 D/kg variant entre 12,74 D/kg pour le vrac et 23,62 D/kg pour le conditionnée.

Le 1er pays importateur de l’huile d’olive biologique tunisienne est l’Italie avec une part de 42% des quantités exportées durant les trois premiers mois de la campagne 2025/2026, suivi par l’Espagne (22%), la France (16%) et l’USA (12%).