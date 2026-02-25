La deuxième édition de la manifestation poétique « Ramadaniyate Beit Echeer » se déroulera du 25 février au 12 mars 2026 dans le cadre du programme « Ramadaniyate dans les régions », sous le slogan « La maison rend visite aux siens ».

Organisées par le ministère des Affaires culturelles, en partenariat avec la Maison de la Poésie et l’Institut de traduction de Tunis, ces soirées poétiques visent à rapprocher la culture des citoyens et à ancrer la poésie dans les espaces régionaux pendant le Ramadan, indique le ministère dans un communiqué publié mercredi.

La manifestation débutera le 25 février à l’Ariana et sillonnera les villes du Kef, Kasserine, Tozeur, Sidi Bouzid, Sfax, Gafsa, Kebili et Tataouine, avant une soirée de clôture le 12 mars à la Cité de la Culture à Tunis.

Le programme inclut lectures poétiques, hommages et performances musicales, avec des artistes et poètes de toutes générations.

L’ouverture, à la médiathèque de l’Ariana, rendra hommage au poète Khaled Oueghlani, avec la participation de Najet Ouergui, Sassi Tlili, Abdessattar Abrougui, Hassine Gharbi, Kahina Abbes, Ramzi Ben Rhouma et Ali Mbaziaa.

Cette nouvelle édition illustre le rôle de la poésie comme pratique vivante et fédératrice, capable de tisser des liens entre régions et générations. Elle continuera de résonner jusqu’au 21 mars, Journées mondiale et arabe de la poésie.