Le ministère des Technologies de la communication accompagnera la participation de neuf startups tunisiennes labellisées et innovantes dans les domaines de l’Intelligence artificielle, de la Fintech, du GovTech, de Smart Cities, d’Agritech, de HealthTech, de la Cybersécurité, des Services numériques et SaaS et de la GreenTech à GITEX Africa Marrakech 2026.

L’objectif est de promouvoir l’excellence technologique tunisienne en Afrique, faciliter la prospection commerciale et l’accès aux marchés du continent, favoriser les rencontres avec investisseurs, grandes entreprises, acteurs publics et partenaires privés et accompagner l’internationalisation et le déploiement des startups tunisiennes.

GITEX Africa Marrakech 2026 est l’un des plus grands rendez-vous technologiques du continent africain, dédié à l’innovation, à l’investissement, au numérique et aux partenariats stratégiques, a rappelé le ministère des Technologies de la communication dans un communiqué publié, mardi.

Cet événement constitue une plateforme privilégiée pour renforcer le rayonnement des startups tunisiennes en Afrique, favoriser le développement d’opportunités d’affaires et établir des partenariats commerciaux et technologiques à l’échelle continentale.

La participation tunisienne s’inscrit dans le cadre de la coopération avec le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et le Digital Transformation Center de l’agence allemande de coopération internationale (GIZ) Tunisie en partenariat avec le CEPEX, Smart Tunisian Technoparks et Smart Capital.

Les startups candidates doivent être labellisée conformément à la réglementation tunisienne en vigueur, proposer une solution technologique innovante répondant à des besoins identifiés sur les marchés africains et démontrer une stratégie claire d’expansion, d’exportation ou de partenariat sur le continent.

Elles doivent également justifier de premiers clients, projets pilotes, partenariats ou références sectorielles et présenter un modèle d’affaires pérenne et une trajectoire de croissance durable.

La participation à GITEX Africa permettra aux startups sélectionnées de présenter leurs solutions devant un public international de décideurs et d’experts, de rencontrer des investisseurs africains et internationaux et d’accéder à de nouveaux marchés sur le continent africain.

Elle favorisera aussi l’identification des partenaires commerciaux, distributeurs et intégrateurs et permettra de bénéficier d’une visibilité médiatique et institutionnelle accrue.

Les startups intéressées seront sélectionnées à l’issue d’un appel à candidatures dont la date limite a été fixée, au 1er mars 2026. La soumission de candidatures se fait via un formulaire en ligne: httpss://forms.office.com/r/KRYqnRunnc?origin=lprLink