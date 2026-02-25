L’UNESCO a ouvert les candidatures pour le prix international UNESCO/Russie-Mendeleïev en sciences fondamentales pour l’année 2026, jusqu’au 9 mars 2026, a annoncé le ministère de l’Éducation et de la Recherche scientifique (Direction générale de la coopération internationale) sur son site Internet.

Le Prix international UNESCO-Russie Mendeleïev en sciences fondamentales a pour objet de reconnaître et de récompenser des scientifiques pour leurs réalisations majeures en matière de développement, de diffusion et de coopération internationale dans les domaines des sciences fondamentales, qui ont eu d’importants effets transformateurs à l’échelle régionale ou mondiale.

Il est décerné chaque année à deux lauréats individuels par édition. Chacun des deux lauréats reçoit une récompense financière d’un montant de 250 000 dollars, ainsi qu’une médaille d’or et un diplôme.

Les candidats doivent présenter des réalisations scientifiques qui favorisent la transformation socioéconomique et ont un effet sur le développement à l’échelle régionale ou mondiale, sur la base de l’excellence en matière de recherche dans les domaines des sciences fondamentales ; l’enseignement et la vulgarisation des sciences fondamentales ; la coopération internationale ou régionale dans les sciences fondamentales.

Les personnes intéressées peuvent se porter candidates à ce prix avant le 9 mars prochain en s’inscrivant sur le site web dédié à cet effet et en cliquant sur le lien suivant : httpss://www.unesco.org/en/prizes/mendeleev/nomination-process?hub pour obtenir plus d’informations sur le prix.