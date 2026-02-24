La municipalité de la ville de Tunis a annoncé l’ouverture des candidatures au “Prix Ali Belhouane” pour l’édition 2026, consacrée aux études et recherches historiques sur la ville de Tunis.

La date limite de dépôt des dossiers a été fixée au 3 avril 2026, selon un communiqué de la municipalité de Tunis en date du 19 février.

Créé en 1960, le prix Ali Belhouane porte le nom du militant et homme politique tunisien Ali Belhouane (1909-1958).

Le prix de la ville de Tunis a été créé en reconnaissance à cette grande figure du mouvement national qui était professeur d’arabe à la Sadikia et maire de Tunis, de 1957 à 1958. Il est attribué dans plusieurs genres littéraires.

Le prix est doté d’un montant de 7.000 dinars tunisiens.

Le candidat doit être de nationalité tunisienne et vivant. L’ouvrage présenté doit être publié, rédigé initialement en langue arabe et paru en première édition à partir du 1er janvier 2021.

Le règlement précise que l’ouvrage doit être individuel, ne pas avoir été primé auparavant, en Tunisie ou à l’étranger et qu’un seul peut être soumis par candidat.

Le dossier doit comprendre une demande écrite adressée à la chargée de la gestion de la municipalité, un curriculum vitae ainsi que cinq exemplaires de l’ouvrage proposé.

Les candidatures peuvent être déposées directement ou envoyées par courrier recommandé à la Bibliothèque de la Ville de Tunis – Dar Ben Achour, 52 rue El Pacha, 1006 Tunis Médina.

Fondée en 1858, la mairie de Tunis située au cœur de la capitale, se distingue par un contraste saisissant, mêlant harmonieusement la richesse historique de sa médina, classée à l’UNESCO, à la modernité de la ville européenne du XXe siècle. L’avenue Habib Bourguiba, cœur moderne, offre une architecture éclectique, témoignant d’une harmonie entre traditions orientales et influences occidentales.