Environ 32 % des 1000 exposants et plus présents à l’événement organisé par Italian Exhibition Group sur la transition énergétique, prévu du 4 au 6 mars au Parc des Expositions de Rimini, viendront de l’étranger. L’on attend également plus de 500 acheteurs mandatés et délégations en provenance de 50 pays. Focus sur la coopération avec l’Afrique : l’Africa Investment HUB aura lieu pour sa première édition le pavillon D3.

Rimini, 9 février 2026 – KEY – The Energy Transition Expo, l’événement de référence d’Italian Exhibition Group (IEG) en Europe, en Afrique et dans le bassin méditerranéen sur la transition énergétique, est de retour du 4 au 6 mars au Parc des Expositions de Rimini, avec un profil international renforcé.

Avec cette nouvelle édition, l’événement accélère sa croissance et confirme son statut de hub global de l’énergie en s’étendant sans cesse davantage au-delà des frontières nationales et européennes dans le but de promouvoir le dialogue entre les marchés, les institutions et les opérateurs du monde entier et d’avancer plus vite encore sur la voie des objectifs de décarbonation.

Sont attendus plus de 1000 exposants, dont environ 32 % en provenance de l’étranger (de 30 pays) et plus de 500 acheteurs mandatés et délégations en provenance d’environ 50 pays, dont la participation a été obtenue grâce au soutien du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI) et de l’Agence ICE.

Parmi les marchés focus de KEY 2026 figurent les pays d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne, mais aussi la Turquie et l’Europe, avec une attention particulière pour l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Pologne, la Serbie et, plus généralement, la région des Balkans.

En outre, pour la première fois, une délégation japonaise sera présente en collaboration avec H2IT et le Clust-ER Greentech de la région Émilie-Romagne dans le cadre du partenariat sur l’hydrogène entre les deux pays et dans le prolongement de la mission d’IEG à l’EXPO d’OSAKA.

Pour les visiteurs qui se rendront à la manifestation en provenance d’Espagne, une liaison aérienne directe entre Madrid et Rimini est assurée par la compagnie aérienne LuxWing.

LES INITIATIVES POUR L’AFRIQUE

Conformément aux priorités du Plan Mattei et à l’importance croissante du continent africain pour la transition énergétique mondiale et dans les politiques énergétiques et industrielles européennes, KEY vise à renforcer la coopération entre l’Italie et l’Afrique en mettant en relation les entreprises, les institutions et les investisseurs pour favoriser l’émergence de nouvelles synergies.

Dans le cadre du nouveau plan d’aménagement de la manifestation, dans le pavillon D3, l’Africa Investment HUB – un tout nouvel espace de 126 m² – accueillera des associations africaines du secteur, en provenance d’Égypte, d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Côte d’Ivoire, du Sénégal et d’Afrique du Sud, espace dédié au networking et aux rencontres d’affaires.

En outre, KEY a engagé une collaboration avec Piantando, une entreprise certifiée B Corp, qui lance, finance et supervise des projets à fort impact social et environnemental. À l’occasion de la manifestation et dans le cadre de l’initiative « Light Up » de Piantando, trois lampadaires solaires seront installés dans un village du Malawi.

LES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX

Le programme des événements, mis sur pied par le Comité technique et scientifique de KEY, proposera environ 18 rendez-vous en anglais dédiés aux visiteurs et aux opérateurs internationaux.

Mercredi 4 mars :

Next Generation AI for a carbon-free built environment, organisé par le Comité technique et scientifique de KEY : un moment d’échange avec des experts et des professionnels de niveau international sur les dernières innovations, les technologies et les projets qui utilisent l’intelligence artificielle pour soutenir la décarbonation de l’environnement bâti. Un aperçu complet des applications concrètes, des avantages, des points critiques et des perspectives d’avenir, avec une attention particulière accordée aux retombées dans les domaines industriel, urbain et civil, ainsi qu’aux opportunités pour les entreprises, les administrations publiques et les acteurs du secteur.

Jeudi 5 mars :

Strengthening collaboration between Italy and Japan on hydrogen technology innovations, organisé par H2IT, Cluster Greentech et JH2A – Japan Hydrogen Association : sur la base du protocole d’accord entre H2IT et JH2A, l’événement vise à renforcer le partenariat entre l’Italie et le Japon dans le secteur de l’hydrogène, avec la participation de l’ambassade d’Italie à Tokyo, du NEDO et d’acteurs industriels des deux pays. Electric Car Charging Networks : Where Do We Stand in Italy and Europe, organisé par GSE et Motus-E, un moment d’échange entre opérateurs, institutions, régulateurs et concessionnaires afin d’évaluer les opportunités et les défis posés à la réalisation d’un réseau de charge efficace et capillaire en Italie et en Europe. Dual harvest, double trouble : Tackling EPC barriers in agrivoltaics, organisé par PV Magazine, sur les défis techniques et d’ingénierie d’un point de vue européen. L’Italie dans le panorama européen et international de l’agrivoltaïque, organisé par l’AIAS – Association italienne pour l’agrivoltaïque durable. How Norwegian offshore wind supply chain cluster members can support the bankability of FOW in Italy, organisé par Norwegian OHshore Wind (NOW) Towards a Circular Economy for Solar and Energy Storage : Strategies and Innovations in PV and Battery Recycling, organisé par ETA Florence, en collaboration avec Ecomondo. GERMAN-ITALIAN Energy Talk sur l’hydrogène, organisé par Hannover Fairs International, Hydrogen + Fuel Cells EUROPE, ITKAM, DIE GAS- UND WASSERSTOFFWIRTSCHAFT et H2IT. Powering Italy’s Storage Decade : Markets, Technologies & the Road to 95 GWh, organisé par IBESA. Bridging academia and industry : shared pathways for the energy transition, organisé par l’Université Sapienza de Rome, afin de promouvoir le débat entre chercheurs, industriels et décideurs politiques, pour jeter les bases de la Conférence scientifique de 2027. Solar PV/Wind and Battery Storage Systems : the key to energy self-sufficiency, Driving Africa’s Energy Transition, organisé par Res4Africa. Energy Communities Beyond Borders : Scalable Models from the Western Balkans, organisé par la Région Émilie-Romagne et ART-ER. Türkiye’s Energy Transition and Investment Outlook : A Platform for Italian–Turkish Collaboration, organisé par Invest in Türkiye.

Vendredi 6 mars :

Multiple financing instruments need to be scaled up to accelerate Africa’s energy future and to improve energy access, organisé par Res4Africa. Italy’s Solar Transformation : Business Models, Policy Shifts & ESG for the Next Decade, organisé par IBESA. EPBD & One-Stop-Shop : Technical assistance facilities to boost building energy renovation, organisé par l’ENEA. Fit4Micro – Clean and Efficient MicroCHCP by Micro Turbine Based Hybrid Systems, organisé par ETA Florence, au programme de DPE – International Electricity Expo.

Le programme complet des événements de KEY 2026 est constamment mis à jour et peut être consulté en suivant le lien www.key-expo.com/events.

Les événements en anglais sont disponibles en suivant le lien www.key-expo.com/english-events

ABOUT KEY 2026 (À PROPOS DE KEY 2026)

Statut : Foire internationale ; Organisation : Italian Exhibition Group S.p.A. ; Fréquence : annuelle ; Édition : 4ème ; Dates : Du 4 au 6 mars 2026 ; mail keyenergy@iegexpo.it ; Site internet : http://www.key-expo.com ; Facebook : https://www.facebook.com/keyexpo/ ; Instagram : https://www.instagram.com/key_expo/ ; LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/keyenergy/