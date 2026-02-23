Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique annonce l’ouverture de l’appel à projets PHC-Utique pour l’année 2027.

La date milite de dépôt des candidatures a été fixée au 31 Mars 2026, selon un communiqué publié par le ministère.

L’objectif du programme est de renforcer des collaborations scientifiques et technologiques d’excellence entre équipes françaises et tunisiennes, en favorisant l’émergence de nouveaux partenariats structurants, l’intégration de jeunes chercheurs et doctorants, ainsi que le positionnement des équipes sur des projets de plus grande envergure à l’échelle euroméditerranéenne et européenne.

Tous les domaines de recherche sont éligibles à cet appel à propositions. Une attention particulière sera portée aux projets en Sciences Humaines et Sociales (SHS), notamment lorsqu’ils s’inscrivent dans des approches interdisciplinaires ou en lien avec des enjeux sociétaux, économiques ou territoriaux.

Le programme favorise la mobilité de post-doctorants (maximum deux). Chaque allocation couvre trois mois de séjour du post-doctorant sur les trente-six mois du projet, répartis sur trois ans avec des séjours annuels d’un mois.

UTIQUE est le Partenariat Hubert Curien (PHC) bilatéral entre la France et la Tunisie. En France, il est coordonné et cofinancé par le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) et le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Espace (MESRE). En Tunisie, il est mis en œuvre et financé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) et géré par la Direction Générale de la Recherche Scientifique (DGRS). Ce programme est supervisé par le Comité Mixte pour la Coopération Universitaire (CMCU) sous la responsabilité d’un Co-président français et d’un Co-président tunisien.