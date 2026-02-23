Dans le cadre de la célébration de l’année 2026, proclamée par l’ONU, Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux, le Centre Culturel des Arts et Métiers de Jebel Semmama dans la délégation de Sbeïtla (gouvernorat de Kasserine) a lancé une initiative environnementale et culturelle baptisée “Green IYRP”.

Elle vise à mettre en lumière l’importance des parcours et des pâturages en tant que pilier fondamental des équilibres environnementaux, de la préservation de la biodiversité et du soutien aux moyens de subsistance des communautés pastorales, tout en encourageant des politiques plus durables dans la gestion des ressources naturelles et la protection des droits des éleveurs pastoraux concernant l’accès à la terre et à l’eau.

Dans ce contexte, le directeur technique du Centre Culturel des Arts et Métiers de Jebel Semmama, l’artiste et designer Adnen Helali, a affirmé dans une déclaration à l’Agence TAP que l’initiative Green IYRP repose sur une approche environnementale, sociale et culturelle. Elle se fonde principalement sur l’abandon du plastique et de tous les supports publicitaires à courte durée de vie, considérés comme des sources majeures de pollution visuelle et environnementale, pour les remplacer par des matériaux naturels et locaux issus de l’environnement pastoral, tels que le cuir, l’argile, les fibres d’alfa et le bois de la forêt de Semmama.

Il a souligné que l’abandon du plastique ne se limite pas à la dimension écologique, mais s’inscrit aussi dans une vision d’économie sociale et solidaire. Il s’agit de réorienter les budgets habituellement alloués aux banderoles et matériels promotionnels vers les artisans locaux, soutenant ainsi l’économie circulaire, préservant la valeur ajoutée sur le territoire et contribuant à la transmission des savoir-faire artisanaux entre les générations.

Une collection Green IYRP devrait être officiellement présentée lors des festivités de la Fête des éleveurs pastoraux de Semmama, prévue du 25 au 29 mars 2026 au Centre Culturel des Arts et Métiers de Jebel Semmama. Cette étape a pour objectif d’ancrer davantage l’initiative dans son contexte territorial et pastoral, faisant de l’abandon du plastique un engagement pratique plutôt qu’un slogan conjoncturel, selon la même source.

Le Centre Culturel Des Arts et Métiers de Jebel Semmama constitue un espace symbolique de la vie pastorale en Tunisie. Il œuvre depuis des années à transformer les ressources de la nature (alfa, argile, romarin, armoise, cuirs, bois de forêt,..) en œuvres d’art et de design exprimant l’identité locale et la relation entre l’homme pastoral et son milieu naturel.