La Médersa El-Bachiya, monument historique emblématique de la Médina de Tunis, accueillera, du 6 au 13 mars 2026, la troisième édition de Mahfel Room, un événement culturel unique qui fusionne musique traditionnelle et moderne dans un cadre immersif.

Le projet, porté par Mushmoom Production en partenariat avec le Goethe-Institut et la Medersa Bachia, poursuit sa mission de célébrer le patrimoine tunisien et méditerranéen à travers des créations musicales inédites. Cette année, les artistes réunis sur scène fusionneront musique soufie, chant lyrique et électro expérimental, pour une expérience sonore et visuelle captivante.

Le programme de Mahfel Room 3.0 propose une série de concerts live, d’installations immersives, de workshops et de conférences, offrant au public une plongée dans l’histoire du lieu et la diversité des influences musicales qui façonnent la scène contemporaine.

Les visiteurs pourront explorer le monument datant du 18ème siècle, à travers des installations lumineuses et sonores, recréant la vie quotidienne du passé, tout en découvrant les coulisses de la création musicale hybride entre tradition et innovation.

Mahfel Room 3.0 promet d’être une célébration exceptionnelle de l’art, de la culture et du patrimoine tunisien, tout en proposant une expérience immersive novatrice.

Programme complet :

Vendredi 6 mars | 21h45 – 00h00 : Electro Sufi Opera avec Dawan, Dali Chebil, Maram Bouhbal

Dimanche 8 mars | 20h30 – 22h30 : Workshop : De la résidence à la scène – Dawan, Dali Chebil

Mardi 10 mars | 20h30 – 22h30 : Workshop : Documentation & Storytelling entre patrimoine et culture – Bechir Zayene

Mardi 10 mars | 21h30 – 2132h30 : Voyage Sensoriel – Yaensen & Jathb

Vendredi 13 mars | 20h30 – 00h00 : Clôture avec Talk “Patrimoine en vie” et DJ set (Entrée libre)

Du 7 au 13 mars | 11h00 jusqu’au soir : Exposition d’installations immersives (Entrée libre)

Une exposition interactive qui invite à redécouvrir le monument et son histoire à travers des installations lumineuses et sonores, récrées en boucle pour plonger le visiteur dans une expérience sensorielle unique. Cet événement propose une immersion totale au cœur de la culture tunisienne, dans un lieu empreint d’histoire, offrant un dialogue entre le passé et le présent à travers la musique, la lumière et l’art.