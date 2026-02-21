Le match entre le Paris Saint‑Germain et le FC Metz, comptant pour la 23ᵉ journée de Ligue 1, se jouera le samedi 21 février 2026 au Parc des Princes.

Le coup d’envoi de cette rencontre très attendue sera donné à 21h05 . Les supporters des deux équipes pourront suivre le match en direct sur la chaîne Ligue 1+, diffuseur officiel de la compétition.

Ce duel oppose le champion en titre parisien à une formation messine déterminée à créer l’exploit. Le PSG, porté par son effectif de stars et l’avantage du terrain, part favori, tandis que Metz cherchera à prendre des points précieux dans la course au maintien.

Pour ne rien manquer, il est conseillé de se connecter quelques minutes avant le coup d’envoi afin de suivre l’avant-match, les compositions officielles et l’ambiance au stade.