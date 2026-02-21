La quatrième édition de la manifestation culturelle et artistique ramadanesque “Illuminations d’El Halfaouine” (Tajalliyat El Halfaouine) organisée par le Théâtre National Tunisien (TNT), se tiendra du 5 au 10 mars 2025, à la place Halfaouine-la médina de Tunis.

Dans une déclaration accordée à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), le directeur général du Théâtre national tunisien, Moez Mrabet, a souligné que cette manifestation s’est imposée au fil des éditions comme un rendez-vous culturel annuel incontournable, contribuant à consolider la place des arts vivants dans le paysage culturel local. La manifestation se veut également un espace ouvert à la diversité des expériences artistiques, tout en accordant une attention particulière à l’émergence de jeunes talents en leur offrant l’opportunité de présenter leurs créations au public dans des espaces ouverts.

Il a par ailleurs indiqué que la tenue de cet événement durant le mois de Ramadan lui confère une portée symbolique et spirituelle singulière, tout en favorisant les valeurs de rencontre et de partage. Cette initiative, a-t-il ajouté, s’inscrit dans une vision stratégique visant à ancrer la culture dans le quotidien des citoyens et à renforcer le rôle des arts en tant que levier de développement, de dialogue et de transmission entre les générations.

Le directeur général du TNT a précisé que la programmation officielle de cette édition sera finalisée au début du mois de Ramadan, afin de permettre au public de prendre connaissance de l’ensemble des spectacles et activités qui rythmeront les soirées culturelles durant ce mois sacré.

Lancée en 2023, la manifestation “Illuminations d’El Halfaouine” vise à insuffler une nouvelle vie à l’une des places les plus emblématiques de la médina de Tunis, qui à la croisée des ruelles chargées de mémoire et des échos d’hier et d’aujourd’hui, vibrera, sous le ciel étoilé, au rythme des arts scéniques dans toute leur diversité.