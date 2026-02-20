Le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali a souligné que le débat sur le dossier des infrastructures en Tunisie met en lumière des grands défis auxquels sont confrontés les citoyens dans différentes régions du pays et la dégradation de certains services.

Et d’ajouter que ceci est le résultat des politiques de développement précédentes, qui n’ont pas tenu compte des spécificités et des besoins des régions, d’où les gaps de développement et le sentiment accru de marginalisation ressenti par les citoyens.

Intervenant lors d’une séance de débat organisée, vendredi, en présence du ministre de l’Équipement et de l’habitat, Slah Zouari, Derbali a ajouté que le plan de développement 2026-2030 constitue un véritable projet qui rompt avec la centralisation excessive et la manipulation des intérêts de la population et qui vient concrétiser la volonté du peuple dans la prise de décision en matière de développement.

Le plan permettra de répondre aux besoins urgents des citoyens et de mettre en œuvre une approche participative axée sur la justice et sociale, at-il encore dit.

Et d’ajouter que le développement du secteur de l’infrastructure est la responsabilité de tous et la pierre angulaire d’un État social et de la réalisation d’un développement durable.

Il a réaffirmé son engagement à contribuer à la réussite du Plan de développement 2026-2030, à formuler et à orienter les politiques publiques, à parvenir à l’équité des projets d’infrastructure et à défendre les intérêts des régions et des citoyens pour favoriser la confiance des citoyens dans les institutions de l’Etat.