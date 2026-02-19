“Les plus belles mosaïques de Tunisie, l’art de la mosaïque en Tunisie”, est un nouvel un ouvrage “Beau livre” qui invite à une immersion à la fois sensible et savante dans l’un des patrimoines artistiques les plus précieux du pays. A travers l’objectif du photographe Salah Jabeur et la trame narrative de l’archéologue italien Umberto Pappalardo, l’ouvrage propose une lecture visuelle et narrative de la mosaïque tunisienne, enrichie par une préface de l’historien tunisien M’hamed Hassine Fantar.

Le livre dévoile la mosaïque non seulement comme un art décoratif d’exception, mais aussi comme un miroir de l’histoire, des civilisations et des savoir-faire qui ont traversé les siècles sur le territoire tunisien.

A l’origine de cet opus, une relation intime et ancienne avec la mosaïque. Salah Jabeur raconte que son histoire personnelle avec cet art remonte à sa plus tendre enfance. Arrivé de Paris à Tunis au début des années 1960, il découvre presque sans le savoir les trésors du Musée du Bardo, qu’il arpente alors comme un terrain de jeu. Ces images, longtemps enfouies dans sa mémoire, ressurgiront des décennies plus tard, lorsque son parcours professionnel le conduira à photographier ces œuvres à l’aide d’une chambre photographique. C’est alors que s’opère la révélation : celle des minuscules tesselles, assemblées avec une précision admirable, capables de raconter tout un pan de l’histoire de la Tunisie.

De cette redécouverte naît une passion, presque une quête. A la manière d’une chasse au trésor, l’auteur parcourt le territoire tunisien à la recherche de mosaïques exceptionnelles, certaines vieilles de plusieurs siècles, d’autres remontant à plus de deux millénaires. Ces œuvres, réalisées par des artisans d’un raffinement extrême, continuent de fasciner par leur maîtrise technique et leur puissance esthétique, demeurant, jusqu’à aujourd’hui, sans véritable équivalent.

Le corpus présenté ne se veut pas exhaustif. Il rassemble une sélection de mosaïques parmi les plus remarquables et les plus emblématiques, choisies pour leur valeur artistique, historique et symbolique. L’ambition est d’inviter à la découverte, à l’émerveillement et à une contemplation renouvelée de ce patrimoine exceptionnel que “je considérais les plus exceptionnelles ou les plus iconiques”, note Salah Jabeur, fondateur des Rencontres internationales de la photographie de Ghar El Melh, fort de plus de trente ans d’expérience dans la photographie en Tunisie et à l’étranger.