Le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, a souligné que le mois de Ramadan connaît chaque année des pratiques inacceptables, telles que le monopole et la spéculation sur certaines denrées de base.

Intervenant lors d’une séance d’audition avec le ministre du commerce et du développement des exportations, Samir Abid organisée, mercredi, à Tunis, il a ajouté que cette situation pèse lourdement sur les familles et aggrave la situation des catégories à faible revenu.

Derbali a, en outre, indiqué que la lutte contre ces phénomènes exige une vigilance constante, un contrôle strict des circuits de distribution et une application rigoureuse de la loi contre ceux qui manipulent les moyens de subsistance des Tunisiens ou bien qui profitent des occasions pour réaliser des gains illégitimes.

Il a insisté, ainsi, sur le fait que la stabilité du marché pendant le mois de Ramadan est un engagement permanent pour protéger le pouvoir d’achat et renforcer la confiance dans les institutions de l’État.

Et de souligner la nécessité de mettre en place des politiques commerciales claires et efficaces renforçant l’autonomie de la décision nationale et réduisant la dépendance vis-à-vis de l’étranger, en dépit des défis économiques auxquels le pays est confronté.

Il s’agit, essentiellement, de renforcer le produit national, inciter les exportations et diversifier les partenariats économiques.