Quatre trophées seront décernés le 5 mars 2026 à Tunis à des femmes dirigeantes d’entreprises accompagnées par le projet Croissance Qualitative pour l’Emploi (CQE), à l’occasion de la Journée internationale des femmes.

L’appel à candidatures, lancé dans le cadre du programme Pace-Amit du projet CQE, est ouvert jusqu’au 23 février 2026 à minuit. Les lauréates, une par catégorie, seront récompensées pour leurs réalisations exemplaires en matière d’innovation et de création de valeur, de transition verte et d’impact environnemental, de développement à l’export et d’ouverture sur les marchés, ainsi que de résilience et de pérennité de leur entreprise.

Ce concours est réservé aux femmes exerçant les fonctions de première responsable, dirigeante, gérante, directrice, propriétaire ou membre du comité de direction d’une entreprise accompagnée par le projet CQE.

Relayée sur les réseaux de la GIZ Tunisie, cette initiative vise à valoriser publiquement l’impact des entrepreneures tunisiennes et à inspirer davantage de femmes à s’engager dans l’économie nationale. Elle s’inscrit dans une démarche structurante en faveur de l’autonomisation économique des femmes et du développement inclusif du tissu entrepreneurial tunisien.

Le projet CQE est mis en œuvre par la GIZ Tunisie, en étroite collaboration avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, avec le financement du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et de l’Union européenne en Tunisie.