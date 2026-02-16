Le marché boursier a clôturé la séance de lundi sur une note négative. Le benchmark s’est délesté de 0,15 % à 14 604,38 points dans un volume de 6,9 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTIPAPIER a chapeauté le palmarès de la séance. L’action du producteur du papier Kraft et Test Liner s’est envolée de 4,7 % à 2,650 D, dans un volume réduit de 14 mille dinars.

Le titre CITY CARS a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du concessionnaire automobile a bondi de 2,8 % à 25,690 D. La valeur a amassé des échanges de près de 72 mille dinars sur la séance.

Le titre BNA ASSURANCES s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action s’est repliée de 2,6 % à 3,020 D. La valeur a été échangée à hauteur de 16 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre TUNINVEST a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a perdu 2,2 % à 41 D, en brassant un volume dérisoire de 5 mille dinars.

AMEN BANK a été la valeur la plus active de la séance. L’action de la banque a terminé la séance en territoire négatif (-1,7 % à 57 D), en alimentant le marché avec des capitaux de 3 MD.