L’Inter Milan a remporté le Derby d’Italia face à la Juventus (3-2), samedi, au San Siro, lors de la 25e journée de la Serie A. Les Nerazzurri ont arraché la victoire dans les dernières minutes et confortent leur première place au classement.

Ce succès permet à l’Inter d’enchaîner une sixième victoire consécutive en championnat et de porter son avance à huit points sur l’AC Milan, deuxième, qui compte toutefois un match en moins après sa victoire à Pise (2-1).

Une première période marquée par Cambiasso et l’expulsion de Kalulu

La rencontre s’est animée dès la première période autour d’Andrea Cambiasso. L’international italien de la Juventus a d’abord ouvert le score contre son camp à la 17e minute, offrant l’avantage à l’Inter. Il s’est ensuite rattrapé en égalisant à la 26e minute pour relancer son équipe.

Mais la situation s’est compliquée pour la Juventus avant la pause. Pierre Kalulu a été exclu à la 42e minute après un deuxième carton jaune jugé très sévère, laissant les Turinois en infériorité numérique pour toute la seconde période.

Un final décisif pour l’Inter

Malgré leur infériorité numérique, les joueurs de la Juventus ont résisté une grande partie de la seconde période. L’Inter a finalement repris l’avantage grâce au jeune Francesco Pio Esposito, buteur à la 76e minute.

La Juventus a toutefois réagi en égalisant à la 83e minute par son capitaine Manuel Locatelli, entretenant le suspense jusqu’aux derniers instants.

Mais Piotr Zielenski a offert la victoire à l’Inter en inscrivant le but décisif à la 90e minute, scellant définitivement l’issue de la rencontre.

L’Inter creuse l’écart en tête du championnat

Grâce à ce succès, l’Inter Milan consolide sa position de leader et poursuit sa série positive en Serie A. Le club milanais dispose désormais de huit points d’avance sur son poursuivant direct, l’AC Milan, même si ce dernier compte un match en moins.

Dans le même temps, Naples, troisième avec 49 points, doit affronter l’AS Rome dimanche afin de rester au contact du haut du classement.