Le Real Madrid accueille la Real Sociedad, samedi 14 fÃ©vrier 2026, Ã lâ€™Estadio Santiago BernabÃ©u, dans le cadre de la 24e journÃ©e de Liga. Une affiche toujours disputÃ©e entre deux formations habituÃ©es aux premiÃ¨res places du championnat espagnol.

Le coup dâ€™envoi de la rencontre sera donnÃ© Ã 21h00. Les supporters madrilÃ¨nes comme ceux de la Real Sociedad devront Ãªtre au rendez-vous pour ne rien manquer de ce choc du week-end.

Ã€ domicile, le Real Madrid tentera de sâ€™imposer devant son public afin de consolider sa position au classement, tandis que la Real Sociedad cherchera Ã rÃ©aliser un rÃ©sultat de prestige sur la pelouse du BernabÃ©u.

Match : Real Madrid â€“ Real Sociedad

CompÃ©tition : Liga, 24e journÃ©e

Date : Samedi 14 fÃ©vrier 2026

Heure : 21h00

Stade : Estadio Santiago BernabÃ©u