Dans un monde où la technologie automobile évolue à grande vitesse, la clé de voiture n’est plus un simple accessoire permettant d’ouvrir ou de démarrer un véhicule.

Elle est devenue un élément central de sécurité, de communication et parfois même de preuve en cas de sinistre. Entre clés mécaniques, électroniques et cartes main libre, les risques de clonage et de piratage se multiplient, tandis que les assureurs cherchent à réduire les pertes liées aux fraudes.

Nous avons rencontré un expert en analyse des clés automobiles, qui nous explique les différences entre ces systèmes, les menaces qui pèsent sur eux et l’importance de l’expertise technique pour les compagnies d’assurance.

Entretien avec Sami Touil, expert en électromobilité :

Quelles sont les différences majeures entre une clé mécanique, une clé électronique et une carte main libre en termes de sécurité et de fiabilité ?

La clé mécanique est la plus simple et la plus robuste. Elle ne contient aucune donnée, ne communique pas avec la voiture et reste fiable tant que la partie métallique n’est pas usée. Mais elle est aussi la plus vulnérable : un serrurier peut facilement en faire une copie, et elle est exposée au crochetage.

La clé électronique, apparue dans les années 2000, intègre un transpondeur qui échange des codes avec le véhicule. Elle peut stocker des informations basiques comme le numéro de châssis ou la date de mise en circulation. Sa sécurité est bien supérieure, car elle repose sur un code unique, mais elle reste exposée au clonage électronique sophistiqué. Enfin, la carte main libre ou l’application sur smartphone représente la dernière évolution.

Elle permet non seulement d’ouvrir et de démarrer le véhicule, mais aussi de gérer des fonctions avancées comme la climatisation ou l’éclairage. Sa sécurité repose sur des systèmes cryptés, mais elle est vulnérable au piratage informatique. Il faut comprendre que derrière chaque clé de voiture, il existe une technologie de défense.

100 à 150 millions de dinars de pertes liées à la fraude pour les assureurs.

Justement, quels sont les risques de piratage et comment évoluent-ils ?



Le piratage automobile suit la même logique que celui des smartphones. Les calculateurs embarqués dépendent du logiciel installé par le constructeur. Les failles sont connues des développeurs et parfois exploitées par des hackers. Au départ, les clés utilisaient des codes fixes, comme un simple « 123 ».

Aujourd’hui, elles reposent sur des codes variables et cryptés, générés à chaque interaction. Cela complique le clonage, mais ne l’empêche pas totalement. Les constructeurs publient régulièrement des mises à jour pour neutraliser les failles. Le piratage est possible, mais il laisse des traces, et c’est là que notre expertise intervient.

Quels sont les signes qui indiquent qu’une clé électronique risque de tomber en panne ?



Les défaillances matérielles sont rares. Le problème le plus courant est la batterie faible, signalée à l’utilisateur avant la panne totale. La clé peut même indiquer quelle batterie est concernée. Les vraies menaces ne viennent pas de la fiabilité matérielle, mais du clonage et de la fraude.

En cas de vol, quel est votre rôle auprès des assureurs ?

Nous intervenons après le vol, lorsque la voiture a disparu. Les clés sont souvent le seul élément matériel restant. Nous analysons les données qu’elles contiennent, les comparons avec les déclarations de l’assuré et les PV de police.

Grâce à nos outils et à notre réseau de constructeurs, nous pouvons détecter si une copie a été réalisée, si une manipulation a eu lieu, et confirmer la véracité des déclarations. C’est un processus bien défini qui permet de donner un avis technique favorable ou défavorable.

Comment les assureurs accueillent-ils votre expertise ?

Avec beaucoup d’intérêt. Les pertes liées à la fraude représentent environ 10 % des remboursements, soit près de 100 à 150 millions de dinars. Les assureurs comprennent que l’expertise des clés permet de réduire ces pertes, de protéger les assurés honnêtes et de renforcer la crédibilité de leurs décisions.

Nous organisons régulièrement des séminaires et des sessions de formation pour les experts et les gestionnaires de sinistres. Ils découvrent comment analyser les clés, lire les données électroniques et rédiger des rapports techniques solides.

“La clé de voiture n’est plus un simple accessoire : c’est un élément central de sécurité et de preuve.”

Existe-t-il des accessoires ou technologies antipiratage qui renforcent la sécurité des clés ?

Beaucoup de solutions sont présentées comme des options marketing, comme certains boîtiers RFI. En réalité, seule la mise à jour logicielle par le constructeur est efficace. Les assureurs peuvent inciter les constructeurs à améliorer leurs systèmes en ajustant les primes selon les modèles les plus volés. C’est une technique utilisée dans plusieurs pays européens, notamment en Allemagne.

Qu’en est-il de la formation des experts et gestionnaires de sinistres ?

La formation est essentielle. Les experts apprennent à analyser les clés avec des outils simples, comme un microscope ou un boîtier de lecture. Les gestionnaires de sinistres découvrent comment intégrer ces expertises dans leurs processus. Nous avons déjà organisé plusieurs séminaires en coopération avec des compagnies d’assurance, et l’accueil est très positif. Les participants comprennent l’enjeu et apprécient d’apprendre à utiliser des technologies nouvelles.

Quels conseils donneriez-vous aux assureurs et aux consommateurs ?



Investir dans la formation, exiger des constructeurs des mises à jour régulières, et adopter une expertise technique rigoureuse. La clé de voiture n’est plus un simple accessoire : c’est un élément central de sécurité et de preuve. Les assureurs qui adoptent ces pratiques gagnent en crédibilité et en efficacité, tout en incitant les constructeurs à renforcer leurs systèmes. Les consommateurs, eux, doivent être conscients que leur clé est une pièce maîtresse de la sécurité de leur véhicule.

“Le piratage automobile suit la même logique que celui des smartphones : les failles sont logicielles.”

Et comment voyez-vous l’avenir de l’expertise automobile ?

L’avenir passe par l’intégration de l’intelligence artificielle dans la gestion des sinistres et l’expertise des clés. Nous travaillons déjà sur des expertises à distance, la lecture des boîtiers noirs pour les accidents graves, et la reconstruction d’accidents.

Les voitures autonomes et électriques posent de nouveaux défis. Par exemple, en Europe, la valeur d’une voiture électrique est définie par l’état de sa batterie. En Tunisie, nous sommes encore plus souples, mais il faudra évoluer. L’expertise technique doit s’adapter en permanence à l’évolution des technologies.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali