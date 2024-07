Le Directeur exécutif de la Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurance (FTUSA), Hatem Amira a indiqué que la fédération a lancé un nouveau projet numérique, portant sur la mise en place d’un système d’information permettant de déterminer le prix de vente, en précisant s’il s’agit d’une nouvelle voiture ou d’occasion.

Dans un entretien accordé à l’Agence TAP, Amira a ajouté dimanche, que la fédération vise à travers la mise en place de ce système, à permettre aux compagnies d’assurance et ses agences, d’adopter une démarche en se référant au prix réel de la voiture, aussi bien lors de la souscription du contrat d’assurance ou lors de l’indemnisation en cas de dommages matériels. Une telle procédure garantit plus de transparence et permet d’éviter l’application des prix irréels pour gonfler ou minimiser le prix de la voiture assurée, a-t-il noté.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’intérêt du secteur à numériser les services d’assurance, à travers l’amélioration de la qualité des prestations offertes au client de la compagnie d’assurance, a-t-il encore précisé.

Et d’ajouter que la fédération poursuit ses efforts pour la numérisation des services d’assurance dans l’objectif d’améliorer la qualité de ses services, rappelant que la FTUSA a déjà mis en place auparavant le système de l’échange électronique pour la gestion des dossiers des dommages matériels des accidents des voitures.

La fédération prépare le lancement d’autres projets numériques importants qui seront annoncés prochainement, a conclu la même source.