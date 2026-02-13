Le tirage au sort du premier tour de la Ligue des nations 2026-2027, effectué jeudi à Bruxelles, a réservé plusieurs affiches de prestige. La France hérite d’un groupe particulièrement relevé, tandis que l’Espagne et l’Angleterre se retrouveront dès la phase initiale.

Un groupe 1 explosif pour les Bleus

Placée dans le groupe 1, la France affrontera l’Italie, la Belgique et la Turquie. Une poule dense, marquée par deux cadors européens habitués aux grandes compétitions internationales.

Dans le groupe 2, l’Allemagne croisera le fer avec les Pays-Bas, la Grèce et la Serbie. Là encore, le niveau s’annonce relevé avec un duel attendu entre Allemands et Néerlandais.

Espagne-Angleterre au menu

Le groupe 3 offrira l’un des chocs les plus attendus de ce premier tour : Espagne, Croatie, Angleterre et République tchèque s’y disputeront les deux premières places qualificatives pour les quarts de finale.

Tenant du titre, le Portugal figure dans le groupe 4 en compagnie du Danemark, de la Norvège et du pays de Galles. Les Lusitaniens tenteront de défendre leur couronne dans une poule qui s’annonce équilibrée.

Un calendrier resserré

Cette édition 2026-2027 sera marquée par un changement notable dans le calendrier international. Les six rencontres du premier tour seront concentrées sur deux fenêtres seulement : quatre matches entre le 24 septembre et le 6 octobre 2026, puis les deux dernières journées entre le 12 et le 17 novembre 2026.

Les quarts de finale, réservés aux deux premiers de chaque groupe, se dérouleront les 25 et 30 mars 2027. Le « Final Four » aura lieu du 9 au 13 juin 2027.