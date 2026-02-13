Les travaux d’asphaltage de la route régionale N60 reliant Thala (gouvernorat de Kasserine) et El Ksour (gouvernorat du Kef) entre les points kilométriques 104 et 112, ont démarré, jeudi.

Selon un communiqué publié sur la page Facebook du gouvernorat de Kasserine, le financement de ce projet, réalisé par la direction régionale de l’équipement, est assuré par l’Etat tunisien et la Banque africaine de développement (8,8 millions de dinars).

Ce chantier, dont la durée est estimée à 10 mois, vise à renforcer l’infrastructure routière et à faciliter la mobilité des personnes dans la région, a ajouté la même source.