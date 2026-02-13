Le violoniste Zied Zouari et la chanteuse Dorsaf Hamdani proposent, pour le début du mois de ramadan 2026, “Avec le temps”, une création musicale et poétique, à la croisée de la chanson française et de la sensibilité arabe contemporaine.

Le concert est prévu le 22 février 2026 à 21h30, au Théâtre des Régions, à la Cité de la Culture Chedly Klibi à Tunis. Plus qu’un concert, il s’agit, apprend l’agence TAP, d’une œuvre scénique pensée comme un récit du temps qui passe, où la musique, la voix, la danse et la poésie se répondent dans un même souffle. Le spectacle réunira la ballerine et chorégraphe Nesrine Ben Arbia, le poète Nabil Ben Salah et Twinlo aux effets de beatbox. Autour de Zied Zouari et Dorsaf Hamdani, une formation de musiciens d’exception tisse une matière sonore à la fois délicate et profonde : cordes, piano, contrebasse, percussions et textures électro-acoustiques se fondent dans une écriture musicale épurée, attentive au silence autant qu’au son.

Les titres français qui jalonnent le spectacle , “Avec le temps” et “La Foule” de Léo Ferré, “Emmenez-moi” de Charles Aznavour, ne sont pas abordés comme de simples reprises nostalgiques, mais comme des points d’ancrage émotionnels. Ils dialoguent avec des chants arabes emblématiques et des textes poétiques contemporains, faisant émerger un espace commun entre deux mémoires musicales, deux langues, deux manières de dire le manque, l’exil intérieur et le désir d’ailleurs.

Cette création s’inscrit dans la continuité d’une collaboration artistique entre le musicien Zied Zouari et le poète Nabil Ben Salah, avec lequel il a signé auparavant “Maqâmât” et “Silence”. La parole poétique, nourrie d’images de l’eau, du temps et de l’attente, irrigue l’ensemble du spectacle et confère aux chansons françaises une résonance nouvelle, presque méditerranéenne, comme si elles avaient toujours porté en elles cette part d’Orient et de lente mélancolie.

“Avec le temps” est une traversée sensible entre les rives de la chanson française et de la poésie arabe, un hommage au temps qui transforme les voix sans jamais les effacer. Une expérience rare, intime et exigeante, destinée à un public en quête d’émotion, de profondeur et de beauté partagée.

Au service d’une noble cause, cet événement artistique s’inscrit au profit de l’initiative “Eau pour tous”, menée par le Rotary Club Gammarth Azur.