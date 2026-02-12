Le ministre de la jeunesse et des sports, Sadok Mourali, a co-présidé, mercredi, avec le gouverneur de Tozeur, Chahine Zribi, une réunion consacrée au suivi des projets de développement à Tozeur. Le bilan fait état de 28 projets programmés ou en cours : 12 relevant du secteur de la jeunesse et 16 de celui du sport.

Mourali a, à cette occasion, appelé à faire de Tozeur une destination exceptionnelle pour le tourisme sportif et juvénile, proposant la création d’un stade principal à gazon hybride au centre des stages sportifs, sur le modèle du complexe d’Aïn Draham. Il a insisté sur la priorité accordée aux zones frontalières en matière d’infrastructures et exigé l’accélération des chantiers via une réduction des délais administratifs.

S’agissant de l’état d’avancement des principaux projets sportifs en cours, la situation de plusieurs projet a été passée en revue, notamment, la piste d’athlétisme de Tozeur, la piscine couverte, la réhabilitation de la pelouse du complexe sportif, l’éclairage de l’ancien stade, le complexe de tennis, le stade de Hezoua, le stade municipal d’El Hamma, le réaménagement des vestiaires de l’ancien stade de Nefta, l’aménagement du stade municipal de Degueche et l’édification d’une salle des sports individuels à Tamaghza.

Dans le domaine de la jeunesse, les principaux projets soulevés incluent, la modernisation de la maison des jeunes de Chetaoua, la reconstruction de la maison des jeunes de Degueche, l’installation d’un terrain gazonné à la maison des jeunes d’el Hamma, un terrain gazonné et un espace de camping à celle de Midès, outre un espace sportif au complexe de jeunesse de Tozeur, un autre à la maison des jeunes de la Route d’El Hamma, un complexe de jeunesse et une piscine recréative à Nefta, en plus des clubs de jeunes à Bouhlel et à Chebika.