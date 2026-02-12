Publié par le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM), en partenariat avec l’Institut supérieur des arts et métiers (ISAM) de Gafsa et les éditions Sotumedias, l’ouvrage en langue arabe consacré aux recherches autour de la musique dans les villes et les régions tunisiennes est le couronnement des travaux du colloque scientifique national organisé les 14 et 16 mai 2024 à l’Université de Gafsa et au Palais Ennejma Ezzahra.

Cet ouvrage regroupe un ensemble d’études et de recherches portant sur les questions liées à la musique tunisienne dans différentes régions du pays, abordées sous des angles historiques, anthropologiques, sociaux et pédagogiques, dans le but de faire la lumière sur sa diversité régionale et ses transformations au fil du temps. Les contributions portent sur la documentation du patrimoine musical matériel et immatériel, l’étude de ses figures de proue ainsi que sur ses pratiques rituelles et populaires, tout en interrogeant les méthodologies de la recherche musicale et les enjeux de l’enseignement et de la réception dans le contexte contemporain. Ces travaux ouvrent ainsi la voie à une compréhension plus approfondie et à une valorisation culturelle et scientifique du paysage musical tunisien.

Le sommaire de l’ouvrage s’articule autour de plusieurs contributions, parmi lesquelles une étude consacrée aux figures de la musique dans la médina de Tunis, notamment dans le quartier de Bab Jedid, envisagé comme modèle pour l’élaboration de circuits et parcours touristiques culturels, une recherche sur le chant religieux à Menzel Bouzelfa, analysé entre spiritualité et célébration sociale, ainsi qu’une réflexion sur la nécessité d’une approche holistique de l’enseignement supérieur et de l’assurance qualité dans les universités tunisiennes à l’ère numérique, dans les spécialités musicales.

L’ouvrage comprend également une étude consacrée à la musique des régions de Tunisie à travers les enregistrements collectés par Wolfgang Laade en 1960, ainsi qu’une recherche portant sur la musique à Gafsa durant la période coloniale, fondée sur l’analyse des écrits, des archives et de l’iconographie.