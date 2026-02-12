L’académicien tunisien, Dr. Ridha Mami, spécialiste de la langue espagnole, écrivain, poète et traducteur, a annoncé mercredi, l’ouverture prochaine d’un département d’études arabes et islamiques à l’Académie nationale d’histoire et de géographie du Mexique, qu’il présidera.

Cette annonce fait suite à son entrée, fin novembre dernier, au sein de l’Académie mexicaine en tant que premier membre arabe et africain, rejoignant un groupe de 60 membres principalement issus d’Europe, d’Amérique Latine et du Mexique.

Lors d’une cérémonie en son honneur organisée par l’Université de La Manouba et la Faculté des lettres, des arts et des humanités, Mami a souligné que ce département, reflet de l’intérêt croissant des peuples d’Amérique Latine pour la culture arabe, sera une plateforme pour promouvoir la littérature arabe et l’histoire tunisienne, en particulier, au Mexique.

Il a également évoqué “la possibilité de développer ce projet dans d’autres pays d’Amérique Latine, renforçant ainsi les échanges culturels malgré l’absence de relations diplomatiques et politiques directes avec la Tunisie”.

Le chercheur a exprimé sa “joie d’être honoré par l’université”, soulignant que cet hommage dépasse sa personne pour englober l’ensemble des intellectuels tunisiens.

Il a ajouté que cette reconnaissance, ainsi que les initiatives de coopération menées à la Faculté des Lettres — ayant accueilli des chercheurs et universitaires d’Espagne et d’Amérique Latine — ont permis de faire de cette faculté “une référence dans ces régions, contribuant à la valorisation de la culture tunisienne à travers ses livres et traductions”.

Mami a aussi abordé son rôle dans l’enrichissement de la poésie et de la littérature tunisienne auprès des Espagnols et des peuples d’Amérique Latine. Actuellement, il travaille à la traduction d’une anthologie de poésie féminine tunisienne pour mettre en lumière les poétesses tunisiennes.

Le chercheur a insisté sur le fait que son activité scientifique va au-delà de la recherche académique, se positionnant comme une contribution au dialogue et à la rencontre des cultures. Il a été salué par les présents comme “un véritable ambassadeur de l’enseignement supérieur, de la culture arabe et islamique, ainsi que du tourisme”.

Lors de cet événement, organisé à l’amphithéâtre Carthage de l’Université de La Manouba, ont été présents de nombreux universitaires, chercheurs et artistes tels qu’Abdelaziz Kacem, Abdelhafidh Harguem, Maher Abdelrrahmane et Raouf Ben Yaghlane.

Le vice-président de l’Université de La Manouba, Nabil Grissa, a souligné que cette distinction visait à mettre en lumière l’importance du travail scientifique et culturel de Ridha Mami, tout en renforçant la visibilité internationale de l’université, notamment dans les domaines des études andalouses et morisques.

S’exprimant dans une déclaration à la correspondante de l’agence TAP à la Manouba, le Pr. Grissa a également salué les efforts de M.Mami pour favoriser les échanges entre la culture arabe et les cultures espagnole et latino-américaine.

Le Dr. Ridha Mami, diplômé de l’Université Complutense de Madrid, est également le fondateur de l’Association tunisienne des diplômés en langue et littérature espagnoles, de l’Association arabe des intéressés par le monde hispanophone et de l’Association tunisienne d’études sémiotiques.

Universitaire, chercheur, poète et traducteur, M. Mami a publié plus de 14 ouvrages en espagnol, entre essais, créations et traductions, et a remporté plusieurs prix internationaux, dont le prix Gustavo Adolfo Bécquer de littérature et le prix Ibn Arabi de littérature arabe.

Dans le cadre du renforcement des relations d’échange et de dialogue entre les créateurs arabes et espagnols, la Tunisie accueille du 9 au 12 février 2026, les Journées culturelles hispano-arabes, organisées annuellement par l’Université de La Manouba, en partenariat avec le groupe d’édition Sial Pigmalión et le PEN Club espagnol.