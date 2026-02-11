La Confédération africaine de football (CAF) a dépêché une équipe d’experts techniques au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, pays hôtes de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Les visites ont débuté cette semaine et se poursuivront jusqu’au 17 février, selon un communiqué publié mercredi par l’instance.

Objectif affiché : évaluer l’état de préparation des infrastructures et appliquer des « normes de prestation strictes et de classe mondiale ».

Pelouses, sécurité et infrastructures au crible

Les inspections portent sur plusieurs volets techniques. La CAF examine la qualité des pelouses, les dispositifs de sécurité et de sûreté, ainsi que la préparation des stades principaux et des sites d’entraînement prévus pour la compétition.

Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large visant à relever les standards du football africain, sur et en dehors du terrain. L’instance veut harmoniser les critères en matière d’infrastructures, d’opérations et de gestion des sites, afin de consolider la réputation de la CAN parmi les tournois majeurs.

Tanzanie : Dar Es Salaam, Arusha et Zanzibar

La tournée a débuté à Dar Es Salaam. Les experts visitent notamment le stade Benjamin Mkapa et plusieurs terrains d’entraînement.

À Zanzibar, le programme inclut le stade Amaan et le stade Fumba, retenu par le Comité local d’organisation (LOC) de Tanzanie.

Kenya : Nairobi au centre des visites

Au Kenya, la délégation inspecte plusieurs enceintes à Nairobi : les stades Kasarani, Nyayo et Talanta Sport. Des sites d’entraînement figurent également au programme, dont le complexe sportif Ulinzi et l’Académie kenyane des sports.

Ouganda : Entebbe et Kampala concernés

En Ouganda, les inspections se concentrent sur Entebbe et Kampala. Le stade national Mandela fait partie des sites visités, ainsi que des installations d’entraînement désignées.

La CAF indique qu’elle poursuivra sa collaboration avec les trois pays hôtes, leurs gouvernements et les structures des comités locaux d’organisation, afin d’accompagner la planification et d’intensifier les préparatifs en vue de la CAN 2027.