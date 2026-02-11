Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Mondher Belaied a reçu hier mardi, au siège du département, le ministre des affaires intergouvernementales, de l’éducation postsecondaire, de l’emploi et responsable de l’immigration et des affaires militaires dans le gouvernement de la province Canadienne du Nouveau-Brunswick Jean-Claude D’Amours, en présence de l’ambassadeur du Canada en Tunisie Alexandre Bilodeau et du directeur général de la coopération internationale, Malek Kochlaf, selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère.

La visite du ministre des affaires intergouvernementales, de l’éducation postsecondaire, de l’emploi et responsable de l’immigration et des affaires militaires dans le gouvernement de la province Canadienne du Nouveau-Brunswick, s’inscrit dans le cadre de sa participation à la première édition du forum de l’emploi canadien 2026, qui se tient du 9 au 11 février 2026 en Tunisie, en collaboration avec l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant et l’agence tunisienne de coopération technique.

A noter que le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait lancé en mai 2025, une nouvelle stratégie de coopération avec l’Afrique francophone, qui comprend plusieurs axes tels que l’éducation et la formation et a inscrit la Tunisie sur la liste des six pays prioritaires pour son exécution.

Selon le même communiqué, l’entretien a permis de débattre de la coopération scientifique et de recherche entre les deux parties, notamment à la lumière de la signature d’un protocole d’accord par le ministère des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger visant à instaurer un cadre général de coopération entre la Tunisie et la province du Nouveau-Brunswick dans plusieurs domaines, dont notamment l’enseignement supérieur.