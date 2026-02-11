Le tournoi WTA 1000 de Doha a réservé plusieurs surprises mardi lors des matches du deuxième tour, marqués par les éliminations de têtes de série comme Coco Gauff et Jasmine Paolini, tandis que les favorites Iga Swiatek et Elena Rybakina ont parfaitement tenu leur rang.

Tête de série n°1, la Polonaise Iga Swiatek n’a laissé aucune chance à l’Indonésienne Janice Tjen, balayée en deux sets secs (6-0, 6-3). Une entrée en matière autoritaire pour la numéro un mondiale, qui confirme ses ambitions dans la capitale qatarie.

Même solidité affichée par la Kazakhstanaise Elena Rybakina (n°2), expéditive face à la Chinoise Wang Xinyu (6-2, 6-4).

Gauff et Paolini tombent, les surprises du jour

La principale sensation de la journée est venue de l’élimination de l’Américaine Coco Gauff (n°4), dominée par l’Italienne Elisabetta Cocciaretto (6-4, 6-2). Autre tête de série à chuter : Jasmine Paolini (n°6), battue par la Grecque Maria Sakkari (6-4, 6-2).

La Lettone Jelena Ostapenko a également signé une performance notable en éliminant la Russe Ekaterina Alexandrova (n°8) en deux manches (6-4, 6-2).

Les têtes de série au rendez-vous

Plusieurs favorites ont toutefois assuré leur qualification, à l’image de l’Ukrainienne Elina Svitolina (n°7), de la Canadienne Victoria Mboko (n°10) ou encore de la Tchèque Karolina Muchova (n°14).

La Française Varvara Gracheva a réalisé une belle performance en sortant la Tchèque Linda Noskova (n°9) au terme d’un match accroché (6-2, 2-6, 7-5).

Résultats du 2e tour (mardi)

Swiatek (POL/N.1) bat Tjen (INA) 6-0, 6-3

Kasatkina (AUS) bat Mertens (BEL/N.16) 6-4, 6-0

Gracheva (FRA) bat Noskova (CZE/N.9) 6-2, 2-6, 7-5

Sakkari (GRE) bat Paolini (ITA/N.6) 6-4, 6-2

Muchova (CZE/N.14) bat Valentová (CZE) 6-1, 6-4

Kalinskaya (RUS) bat Navarro (USA/N.12) 7-5, 2-6, 6-2

Svitolina (UKR/N.7) bat Yastremska (UKR) 6-1, 6-4

Ostapenko (LAT) bat Alexandrova (RUS/N.8) 6-4, 6-2

Osorio (COL) bat Siniakova (CZE) 6-2, 5-7, 6-3

Ann Li (USA) bat Frech (POL) 6-3, 6-4

Cocciaretto (ITA) bat Gauff (USA/N.4) 6-4, 6-2

Mboko (CAN/N.10) bat Zvonareva (RUS) 6-4, 6-4

Zheng (CHN) bat Parks (USA) 7-6 (7/4), 3-6, 6-2

Rybakina (KAZ/N.2) bat Wang (CHN) 6-2, 6-4