Le complexe culturel de Siliana accueillera, du 11 au 13 février 2026, un colloque scientifique international intitulé « L’ornement : forme, mémoire et transmission », avec la participation de chercheurs, artistes et designers tunisiens et étrangers.

Organisée par l’Institut supérieur des arts et métiers de Siliana (ISAM Siliana), relevant de l’Université de Jendouba, la manifestation se tient avec le soutien de l’Ambassade de France en Tunisie – Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) et plusieurs autres partenaires dont l’Institut français de Tunisie (IFT), selon les organisateurs.

Le programme comprend des communications scientifiques consacrées aux formes ornementales dans les arts plastiques, le design, l’architecture et les environnements numériques, ainsi qu’aux questions liées à la transmission des savoir-faire, aux usages contemporains des motifs et à leur présence dans les espaces publics et privés.

Les travaux sont structurés autour de plusieurs axes, portant notamment sur la mémoire culturelle et les processus de transmission, la matérialité et la perception des espaces habités, ainsi que les pratiques actuelles de création et de réinterprétation des formes ornementales.

Des interventions sont prévues en français, en arabe et en anglais. Les communications retenues devraient faire l’objet d’une publication scientifique après la tenue du colloque, selon la même source.