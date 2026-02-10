La Tunisian AI Society (TΛIS) est fière d’annoncer les lauréats des Tunisian AI Awards, célébrant les talents les plus brillants qui façonnent l’avenir de l’intelligence artificielle en Tunisie et au-delà.

Cette prestigieuse distinction rend hommage aux réalisations exceptionnelles de professionnels, chercheurs et pionniers tunisiens qui contribuent de manière significative au paysage mondial de l’IA.

Les lauréats de cette année sont :

Asma Ben Abacha

Scientifique senior, Microsoft Health AI – Maryland, États-Unis

Asma Ben Abacha est titulaire d’un doctorat en informatique de l’Université Paris-Sud (2012), d’un master de recherche de l’Université Paris 13 (2008) et d’un diplôme d’ingénieure en génie logiciel de l’ENSI, Tunisie (2007). Elle est une experte reconnue en traitement automatique du langage naturel (TAL/NLP) médical et en IA appliquée à la santé.

Ses travaux couvrent les systèmes de questions-réponses médicales, la génération de comptes rendus cliniques, la synthèse des dialogues médecin-patient, le question-réponse visuel en imagerie radiologique, ainsi que l’extraction des déterminants sociaux de la santé afin d’améliorer l’équité des soins.

Auteure de plus de 80 publications scientifiques évaluées par les pairs totalisant plus de 4 000 citations, elle a joué un rôle central dans l’évolution des standards d’évaluation à travers des initiatives majeures telles que les challenges MEDIQA (2019–2025) et les tâches médicales ImageCLEF.

Lauréate des NLM Service Group Awards (2017–2018), elle est également membre du comité consultatif de TΛIS, contribuant activement à relier son impact industriel chez Microsoft au développement de l’écosystème de l’IA en Tunisie et à la promotion d’une IA éthique et centrée sur l’humain.

Lotfi Ben Romdhane

Professeur, ISITCom – Université de Sousse, Tunisie

Lotfi Ben Romdhane est titulaire d’un doctorat en informatique de l’Université de Sherbrooke, Canada (1999, avec les plus hautes distinctions), et diplômé ingénieur principal de l’ENSI Tunisie (1994).

Il occupe le poste de doyen de l’ISITCom depuis 2017 et est directeur du laboratoire MARS, spécialisé en raisonnement automatique.

Ses domaines d’expertise couvrent l’intelligence artificielle, l’analyse des réseaux sociaux, le big data et les algorithmes de graphes. Il a encadré plus de 10 thèses de doctorat dans des domaines tels que la détection de communautés, l’analyse de logiciels malveillants et les services web, et est auteur de plus de 40 publications dans des revues et conférences de premier plan (IEEE et ACM).

Au-delà de la recherche, il joue un rôle institutionnel majeur en tant que sénateur à l’Université EMUNI et président de la Société Tunisienne d’Informatique, contribuant activement au renforcement de la recherche, de la formation et de la gouvernance de l’IA en Tunisie.

Zina Ben Miled

Professeure de génie électrique et informatique, IUPUI / Purdue University – Indiana, États-Unis

Zina Ben Miled est titulaire d’un doctorat en génie informatique de Purdue University (1997), d’un master de la même université (1990) et d’une licence de l’Oregon State University (1988). Membre senior de l’IEEE, ses recherches portent sur le machine learning, la découverte de connaissances, les architectures logicielles évolutives et les solutions d’IA appliquées à la santé.

Ses travaux incluent des modèles prédictifs pour la maladie d’Alzheimer, l’intégration de données biomédicales et des optimisations industrielles à grande échelle, notamment en collaboration avec des institutions telles que le NIH, Eli Lilly et Dow.

Ses contributions ont été reconnues par de nombreuses distinctions, dont le NSF CAREER Award (2002), le Women in High Tech Indiana Award (2001) et la distinction Leadership de la National Arab American Medical Association (NAM) en 2020.

Ces distinctions mettent en lumière la dimension globale et interdisciplinaire de l’intelligence artificielle, en récompensant des leaders dont l’expertise couvre à la fois l’industrie et le monde académique, entre les États-Unis et la Tunisie. Leurs travaux contribuent collectivement à l’avancement de l’IA dans des domaines clés tels que le traitement du langage naturel, le machine learning, l’ingénierie des connaissances, la science des données et l’IA appliquée à la santé, en transformant la recherche de pointe en solutions concrètes à fort impact.

Critères d’attribution

Les lauréats ont été sélectionnés sur la base des critères suivants :

Contributions académiques et de recherche : excellence scientifique et publications en IA

: excellence scientifique et publications en IA Participation à des conférences : engagement régional et international

: engagement régional et international Expérience professionnelle et notoriété : reconnaissance dans la communauté IA

: reconnaissance dans la communauté IA Contributions à la communauté de l’IA : soutien actif à l’écosystème tunisien

: soutien actif à l’écosystème tunisien Impact éthique et social : influence positive sur la société

: influence positive sur la société Innovation et potentiel d’avenir : solutions à fort impact et portée mondiale

À propos de la Tunisian AI Society (TΛIS)

La Tunisian AI Society (TΛIS) est une association dédiée à la promotion et au développement de l’intelligence artificielle en Tunisie. Fondée en 2023 par l’association RECONNECTT, TΛIS est basée à Paris et œuvre pour favoriser l’innovation, la collaboration et l’excellence dans le domaine de l’IA, tout en renforçant les liens entre les talents tunisiens en Tunisie et à l’international.

