Le ministre de l’Environnement, Habib Abid, a annoncÃ©, lundi, le lancement de l’initiative du littoral, ou Â« ceinture cÃ´tiÃ¨re Â», visant Ã protÃ©ger la Tunisie contre les risques d‘Ã©rosion cÃ´tiÃ¨re et marine.

Cette initiative, baptisÃ©e pour l’instant Â« ceinture bleue Â», s’inspirera de la Â« ceinture verte Â» et constituera une barriÃ¨re de protection du littoral face aux effets des perturbations mÃ©tÃ©orologiques, notamment celles qu’a connues le pays ces deux derniÃ¨res semaines et qui ont causÃ© des dÃ©gÃ¢ts, a indiquÃ© le ministre lors d’une visite effectuÃ©e dans le gouvernorat de MÃ©denine.

Cela nÃ©cessite, selon lui, une rÃ©vision du modÃ¨le de protection du littoral ainsi qu’un travail avec le secteur privÃ©, les associations et d’autres partenaires, malgrÃ© les obstacles juridiques.

Selon lui, les contours de cette initiative, encore au stade prÃ©liminaire, consistent Ã Ã©tablir des partenariats et des accords entre tous les intervenants, compte tenu de la faiblesse des moyens de l’Agence nationale de protection et d’amÃ©nagement du littoral (APAL) et de son incapacitÃ© Ã protÃ©ger seule 340 km de cÃ´tes, notamment dans un contexte de changement climatique.

Par ailleurs, le ministre s’est rendu Ã l’Ã®le de Djerba, oÃ¹ il a prÃ©sidÃ© l’atelier de lancement du projet de soutien Ã la gestion efficace de la zone maritime et cÃ´tiÃ¨re de Ras Rmel, Lors de cet atelier, il a annoncÃ© une intervention visant Ã protÃ©ger six rÃ©serves, de l’Ã®le de Galite Ã l’Ã®le de Djerba, afin d’en faire un rempart pour la Tunisie, indiquant que

que Djerba constituera un modÃ¨le pour le lancement de projets similaires dans les rÃ©serves tunisiennes.

Il a, d’autre part, donnÃ© le coup d’envoi de l’accord relatif Ã l’Ã©laboration d’un plan de gestion de la rÃ©serve cÃ´tiÃ¨re et marine de Ras Rmel, conclu entre l’APAL et l’Association Jlij pour l’environnement marin, financÃ© par le Fonds de dÃ©veloppement pour les aires marines et cÃ´tiÃ¨res protÃ©gÃ©es (AMCP). Il s’agit de la sixiÃ¨me convention de l’Agence pour la mise en Å“uvre d’activitÃ©s de gestion dans les espaces marins et cÃ´tiers, aprÃ¨s celles de Galite, Zembra, les Kuriat, Kuriya et Kerkennah.

Selon Marwa Douma, ingÃ©nieure Ã l’APAL, l’accord s’Ã©tend sur cinq ans et s’achÃ¨vera fin 2030. Dans une premiÃ¨re phase, plusieurs activitÃ©s de gestion effective de la rÃ©serve de Ras Rmel seront mises en Å“uvre, pour un budget de 287 000 dollars.

Lors de cet atelier, un nouveau projet a Ã©galement Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©. Il concernera le littoral nord de l’Ã®le de Djerba Ã travers un rechargement artificiel des plages en sable sur une longueur de 9 km, pour un coÃ»t estimÃ© Ã 85 millions de dinars et une durÃ©e de rÃ©alisation de 18 mois. Son lancement est prÃ©vu prochainement, aprÃ¨s finalisation des procÃ©dures de financement.