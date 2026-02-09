La 22e et dernière journée de la première phase du championnat Elite de handball se dispute vendredi 13 février. Six rencontres sont programmées dans autant de salles. Cette journée détermine l’ordre final avant la bascule vers les play-off et les play-out.

Duel à distance pour la première place

Le Club Africain (60 pts) reçoit le CS Sakiet Ezzit à la salle Gorjani (15h00). Leader avec un point d’avance, il joue à domicile pour conserver la tête. À la même heure, l’Espérance de Tunis (59 pts) accueille l’Étoile du Sahel à la salle Zouaoui. Les deux premiers évoluent devant leur public, sous pression réciproque.

Enjeu direct pour le Top 6

Derrière le trio de tête, plusieurs équipes peuvent encore influer sur l’ordre du Top 6, qualificatif pour les play-off. Le SC Moknine (43 pts) affronte l’EM Mahdia (38 pts) à 17h00. Le CHB Jammel (41 pts) reçoit l’EBS Béni-Khiar (43 pts) à la même heure. Le CS Ksour Essef (34 pts) joue face au Stade Tunisien (32 pts), tandis que l’AS Hammamet (33 pts) accueille l’AS Teboulba (25 pts). Chaque point peut peser sur le classement final de la phase.

Le programme des rencontres

Salle Gorjani (15h00) : Club Africain – CS Sakiet Ezzit

Salle Zouaoui (15h00) : Espérance de Tunis – Étoile du Sahel

Salle de Moknine (17h00) : SC Moknine – EM Mahdia

Salle de Jammel (17h00) : CHB Jammel – EBS Béni-Khiar

Salle de Ksour Essef (17h00) : CS Ksour Essef – Stade Tunisien

Salle d’Hammamet (17h00) : AS Hammamet – AS Teboulba

Rappel du règlement

À l’issue de cette journée, les six premiers disputent les play-off (aller-retour) pour le titre. Les six autres jouent les play-out (aller-retour) pour déterminer les deux relégations en Nationale A.