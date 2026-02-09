Le classement WTA publié lundi confirme la large domination d’Aryna Sabalenka. La Bélarusse totalise 10.990 points et compte plus de 3.000 unités d’avance sur sa poursuivante immédiate, la Polonaise Iga Swiatek, deuxième avec 7.978 points.

Rybakina troisième après son titre en Australie

Elena Rybakina occupe la troisième place mondiale (7.523 points). La Kazakhstanaise a récemment remporté l’Open d’Australie en battant Sabalenka en finale, un succès qui consolide sa position dans le trio de tête.

Des mouvements dans le Top 10

Deux joueuses gagnent un rang : l’Ukrainienne Elina Svitolina, désormais 9e avec 3.205 points, et la Russe Ekaterina Alexandrova, 10e avec 3.200 points. Ces progressions se font aux dépens de la Suissesse Belinda Bencic, qui recule de deux places et sort du Top 10 (11e, 2.843 points).

Alexandrova retrouve ainsi le meilleur classement de sa carrière, déjà atteint en octobre dernier.

Un Top 20 dense et stable

Derrière le podium, Amanda Anisimova (4e), Coco Gauff (5e) et Jessica Pegula (6e) conservent leurs positions. Mirra Andreeva (7e) et Jasmine Paolini (8e) complètent le Top 8. Plus bas, Clara Tauson gagne deux places (14e), tandis que Naomi Osaka et Madison Keys reculent chacune d’un rang (15e et 16e).