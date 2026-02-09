La Cheffe du gouvernement, Sarra ZaÃ¢frani Zenzri, et le Premier ministre algÃ©rien, Sifi Ghrieb, ont coprÃ©sidÃ©, dimanche Ã Sakiet Sidi Youssef, la commÃ©moration du 68e anniversaire des Ã©vÃ©nements tragiques survenus dans cette ville frontaliÃ¨re.

Cette cÃ©rÃ©monie, tenue sur instruction du PrÃ©sident de la RÃ©publique, KaÃ¯s SaÃ¯ed, vise Ã honorer la mÃ©moire des martyrs tunisiens et algÃ©riens et Ã cÃ©lÃ©brer la solidaritÃ© historique unissant les deux peuples.

Ã€ cette occasion, une rencontre bilatÃ©rale sâ€™est tenue au siÃ¨ge de la municipalitÃ©, au cours de laquelle les deux parties ont examinÃ© lâ€™Ã©tat dâ€™avancement de la coopÃ©ration bilatÃ©rale. Elles ont rÃ©affirmÃ© la volontÃ© ferme des prÃ©sidents KaÃ¯s SaÃ¯ed et Abdelmadjid Tebboune dâ€™Ã©lever les relations tuniso-algÃ©riennes au rang dâ€™un partenariat stratÃ©gique global.

Les discussions ont portÃ© sur la nÃ©cessitÃ© dâ€™un suivi rigoureux des dÃ©cisions et recommandations issues de la 23e session de la Haute commission mixte tuniso-algÃ©rienne, tenue en dÃ©cembre 2025 Ã Tunis, et ayant abouti Ã la signature de 25 accords. Lâ€™objectif est de traduire ces engagements en projets concrets, selon un calendrier prÃ©cis, au bÃ©nÃ©fice des deux peuples.

Un accent particulier a Ã©tÃ© mis sur le dÃ©veloppement des zones frontaliÃ¨res, considÃ©rÃ©es comme un espace stratÃ©gique dâ€™intÃ©gration Ã©conomique et sociale, avec pour ambition dâ€™en faire des pÃ´les Ã©conomiques dynamiques capables de stimuler les Ã©changes, les investissements et la crÃ©ation dâ€™emplois.

Les deux dirigeants ont Ã©galement saluÃ© le haut niveau de coopÃ©ration sÃ©curitaire et militaire entre la Tunisie et lâ€™AlgÃ©rie, qualifiÃ© de Â« modÃ¨le exemplaire Â» face aux dÃ©fis communs, notamment le terrorisme, la criminalitÃ© transfrontaliÃ¨re et la migration irrÃ©guliÃ¨re.

En marge des entretiens, ZaÃ¢frani Zenzri et Ghrieb se sont rendus au monument commÃ©moratif des Ã©vÃ©nements de 1958, oÃ¹ ils ont dÃ©posÃ© une gerbe de fleurs, Ã©coutÃ© les hymnes nationaux et rÃ©citÃ© la Fatiha Ã la mÃ©moire des martyrs, avant de visiter une exposition documentaire retraÃ§ant cette page dâ€™histoire commune.

La dÃ©lÃ©gation algÃ©rienne comprenait notamment les ministres de lâ€™IntÃ©rieur et des Moudjahidine, lâ€™ambassadeur dâ€™AlgÃ©rie Ã Tunis ainsi que le wali de Souk Ahras. La Cheffe du gouvernement tunisien Ã©tait accompagnÃ©e du ministre de lâ€™IntÃ©rieur Khaled Nouri, du prÃ©sident de la Fondation Fidaa et du gouverneur du Kef.