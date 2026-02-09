La première édition de la manifestation “Journées cinématographiques d’Ezzouhour” s’est clôturée samedi soir à la Maison de la Culture Taïeb M’hiri au quartier Ezzouhour, sous le patronage de la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi.

Des cadres locaux ét régionaux du ministère ainsi que des représentants de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des district assisté à la cérémonie de clôture, indique un communiqué du ministère.

Le programme de cette manifestation, qui a démarré le 4 février 2026, a proposé la projection d’une sélection de films tunisiens, ce qui a constitué une occasion pour diffuser la production cinématographique nationale et de promouvoir la culture visuelle auprès des habitants du quartier, notamment les jeunes.

Cet événement, qui est organisé dans le quartier d’Ezzouhour, s’inscrit dans les orientations générales du ministère des Affaires culturelles visant à renforcer le rôle des centres culturels dans les quartiers populaires et à les transformer en plateformes de rayonnement culturel.

Cette initiative a pour également pour objectif de révéler les talents créatifs dans les quartiers et de soutenir les initiatives culturelles locales.