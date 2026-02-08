Les rencontres du 4e et dernier tour préliminaire de la Coupe de Tunisie, disputées samedi et dimanche, ont livré leur verdict avec plusieurs qualifications arrachées après prolongations et aux tirs au but.

Parmi les faits marquants de dimanche, CS Msaken et FS Ksar Gafsa ont validé leur billet aux tirs au but, tandis que Stade de Mornag et CS Agareb ont dû passer par les prolongations pour se qualifier.

La dernière affiche de ce tour opposera lundi OC Kerkennah à AS Sakiet Eddaier.

Résultats de dimanche 8 février

AS Nefza – Stade Gabésien : 0-2

CO Kram – CS Agareb : 2-3 ap

Stade de Mornag – AS Hassi Amor : 3-2 ap

CS Msaken – US Tataouine : 2-2 (6-5 tab)

FS Sahline – AS Oued Ellil : 2-1

ES Bouhajla – ES Radès : 3-0

US Ksour Essef – EGS Gafsa : 2-0

FS Ksar Gafsa – US Jebel Jeloud : 0-0 (7-6 tab)

OS Kébili – F. Guettar : 1-0

Résultats de samedi 7 février

US Chebika – EM Mahdia : 0-4

ES Fériana – Jendouba Sport : 1-3

WS Hamma – STIR Zarzouna : 0-0 (5-3 tab)

ES Métlaoui – CS Korba : 0-2

US Djerba Ajim – AS Jelma : 2-0

Sfax RS – ES Fahs : Forfait ES Fahs