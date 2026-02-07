La sélection tunisienne de tennis a subi une lourde défaite face à la Suisse, samedi, dans le cadre des play-offs du groupe Mondial I de la Coupe Davis. La Tunisie s’incline 0-4 après quatre matches disputés ou programmés.

Déroulement des matches

La Tunisie a perdu son match de double, avec Moez Chargui et Skander Mansouri battus par la paire suisse Jakub Paul – Dominic Stricker (6-4, 7-6). Le troisième match en simple, opposant Aziz Ouakaa à Mika Brunold, s’est également soldé par une défaite (6-2, 6-2). Le dernier simple, devant opposer Ala Trifi à Jérome Kym, n’a pas été disputé.

Les matches de vendredi

La Tunisie avait déjà concédé les deux premiers simples vendredi. Moez Echargui a été battu par Jérôme Kym (6-7, 4-6), tandis qu’Alaa Trifi a perdu face à Leandro Riedi (6-1, 6-0). Cette série de défaites condamne la Tunisie dans ces play-offs du groupe Mondial I.