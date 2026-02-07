La 5e journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football se dispute samedi 7 et dimanche 8 février. Plusieurs rencontres sont programmées dans les quatre groupes, avec un enjeu clair : les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

Samedi : une affiche dans le groupe B

La journée débute samedi avec une rencontre du groupe B. Azam FC (Tanzanie) reçoit Maniema Union (RD Congo) à 17h00.

Dimanche : une journée chargée dans les quatre groupes

Dimanche, le groupe A propose deux matchs à 17h00. Le FC San-Pédro (Côte d’Ivoire) affronte l’USM Alger (Algérie), tandis que l’Olympique Safi (Maroc) reçoit le Djoliba AC (Mali).

Dans le groupe B, Nairobi United (Kenya) joue face au Wydad AC (Maroc) à 14h00.

Le groupe C enchaîne avec deux rencontres : AS Otôho (Congo) – Stellenbosch FC (Afrique du Sud) à 14h00, puis Singida Black Stars (Tanzanie) – CR Belouizdad (Algérie) à 17h00.

Enfin, le groupe D propose deux affiches à 14h00 : ZESCO United (Zambie) face au Zamalek SC (Égypte), et Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) contre Al-Masry (Égypte).

Qualification en jeu

À l’issue de cette phase de groupes, les deux premiers de chaque groupe accéderont aux quarts de finale.