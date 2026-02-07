Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) de Sidi Bou Said a annoncé, vendredi, le report de son colloque scientifique international “Des hommes autour du Baron”, prévu initialement les 13 et 14 février 2026.

L’événement, organisé en hommage au Baron Rodolphe d’Erlanger, est désormais reprogrammé à une date ultérieure, qui sera communiquée en temps voulu, indique le CMAM dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Prévu depuis octobre 2025, ce colloque devait se tenir au siège du palais Ennejma Ezzahra, ancien Palais du Baron, sur la colline de Sidi Bou Saïd. Le report fait suite aux violentes perturbations météorologiques qui ont frappé le village de Sidi Bou Saïd entre le 19 et le 24 janvier 2026, entraînant des glissements de terrain.

Ce colloque devait explorer l’impact culturel et scientifique du Baron d’Erlanger (1910-1932) , le premier orientaliste à s’établir en Tunisie, et ses interactions avec des figures marquantes de divers domaines, tels que la musique, l’architecture du Palais, les arts visuels et l’horticulture. Il visait à mettre en lumière les nombreux projets initiés par le Baron, notamment la réhabilitation et la promotion de la musique arabe.

Les archives du Baron d’Erlanger, premières archives musicales de la Tunisie, constituent une ressource précieuse, notamment avec des travaux sur des traditions musicales disparues ou méconnues, comme les cantillations hébraïques des Juifs de Tunisie, la musique des Noirs de Tunisie, la musique arabo-andalouse, et bien d’autres. Ces archives, inscrites au registre Mémoire du monde de l’UNESCO en mai 2023, sont un patrimoine inestimable pour la recherche musicale et les études culturelles à l’échelle mondiale.

Le travail de documentation, de numérisation et de description scientifique de ces archives a duré six ans, mené par des experts en musicologie et en archivistique au sein du CMAM, permettant de préserver et de transmettre ce patrimoine unique.