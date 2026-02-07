Le Musée national d’art moderne et contemporain de Tunis (Macam-Tunis) a annoncé la tenue, le 13 février prochain, d’un deuxième colloque dans le cadre de la 2ème édition du Salon National des Arts Plastiques organisé au siège du Musée à la Cité de la Culture, du 24 janvier au 24 février.

Placé sous le thème « La propriété intellectuelle dans le domaine des arts visuels », ce colloque de deux séances-débats, réunira plusieurs experts du secteur, dont Kamel Rezgui, Mohamed Salmi, Mohamed Ammairi et Sami Ben Ameur.

La première séance, dédiée au « droit de suite », abordera des sujets comme la législation nationale sur la propriété littéraire et artistique, avec des interventions de Mehdi Najjar et Mohamed Salmi, respectivement Directeur et Secrétaire général de l’Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et des Droits Voisins (OTDAV).

La seconde séance s’intéressera aux interactions entre les arts visuels et l’intelligence artificielle, avec des conférences sur les défis juridiques et éthiques liés à l’usage de l’Intelligence Artificielle (IA) dans la création artistique.

En parallèle, des ateliers artistiques seront organisés les 7 et 8 février, incluant un atelier de peinture ainsi qu’un atelier de céramique. Le musée proposera également une journée de sensibilisation à la « Poterie de Sejnane » le 8 février.

Cet événement, prévu au siège du Macam-Tunis, sera suivi d’une cérémonie de remise de certificats aux participants du Salon et des séminaires, a annoncé le Musée. Organisé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, ce salon multidisciplinaire met en lumière les œuvres de peintres, sculpteurs, photographes, graveurs, céramistes et artistes de l’installation, avec la possibilité pour chaque participant de présenter jusqu’à trois œuvres.