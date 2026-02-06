Le coup d’envoi du projet municipal pilote “yati nature” pour la protection de la plage de Djerba Midoun contre l’érosion et la désertification a été donné jeudi lors d’une journée d’information.

Ce projet, dont le coût est estimé à 365 mille dinars, porte notamment sur l’installation des dunes de sable le long de 300 mètres près de la plage de Djerba Midoun. Les travaux seront réalisés en coopération avec l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL).

Il s’inscrit dans le cadre du programme d’action climatique inclusive et intégrée, mis en œuvre depuis 2024 par le Centre International de Développement pour la Gouvernance locale innovante au profit 9 municipalités, dont la municipalité de Djerba Midoun.