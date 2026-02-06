Une délégation de quatre pongistes tunisiens s’est rendu, ce vendredi, en Libye pour disputer la coupe d’Afrique seniors de la discipline qu’abrite la ville de Benghazi du 7 au 9 février en cours.

La sélection tunisienne; engagée dans cette première édition de la compétition continentale de l’histoire de la discipline, est composée de deux pongistes chez les garçons, à savoir; Wassim Essid et Mohamed Amine Khalloufi et autant chez les filles: Ala Saidi et Abir Haj Salah. Ces derniers seront encadrés par les sélectionneurs Mourad Sta et Ghazi Belkehia.

Lors du tournoi, les joueurs seront répartis en groupes de 3 ou 4. Ils s’affrontent en poule (tout le monde joue contre tout le monde dans son groupe). Les matchs se jouent au meilleur des 5 manches.

Le premier et le deuxième de chaque groupe accèdent à la phase finale.

Rappelons, par ailleurs, que la Tunisie abrite actuellement, le WTT youth contender et le WTT youth stars contender, à la salle omnisports de Radès et ce, jusqu’au 8 février courant.